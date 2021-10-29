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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Курс долара знизився перед вихідними: скільки коштує валюта

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
29 жовтня, 09:04
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 29 жовтня
Гривня продовжує зміцнюватися
Гривня продовжує зміцнюватися / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 29 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,33 грн;
  • 1 євро – 30,5 грн;
  • 1 злотий – 6,6 грн;
  • 10 російських рублів – 3,74 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара став нижчим на чотири копійки, а євро – на 15 копійок. Курс злотого знизився на три копійки, а російських рублів – на дві.

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Що було з курсом долара на міжбанку

  • 25 жовтня долар подешевшав на три копійки у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,32/26,34 грн (купівля/продаж).
  • Євро подорожчав на вісім копійок. До закриття євро торгувався на рівні 30,68/30,7 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом із експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали про те, що за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

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