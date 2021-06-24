Курс доллара притормозил: НБУ укрепил гривню

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 24 июня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 24 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,27 грн;

1 евро – 32,60 грн;

1 злотый – 7,27 грн;

10 российских рублей – 3,76 грн.

По сравнению со вчерашними значениями доллар снизился на 4 копейки. Падение произошло после четырехдневного роста, в том числе накануне – на 14 копеек. Как объяснили "Сегодня" аналитики, развороту курса доллара поспособствовали валютные аукционы НБУ. Однако за последнюю неделю – с 16 по 24 июня – гривня все же ослабла по отношению к американской валюте на 34 копейки.

Курс евро при этом продолжил идти вверх. Евровалюта выросла в цене еще на 19 копеек после повышения на 18 копеек днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 24 июня повысилась на три копейки. Польский злотый подорожал на 10 копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

В среду, 23 июня, доллар на межбанке вырос на три копейки в покупке и на четыре – в продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,35/27,38 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на 22 копейки в покупке и на 23 – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,74/32,77 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

→ В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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→ В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

→ МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

→ Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине