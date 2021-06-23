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НБУ сломил падение гривни – доллар упал на межбанке

23 июня 2021 12:01

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Валютный рынок переживает влияние негативных факторов, но регулятор активизировал проведение аукционов по продаже "зеленого"

Доллар снова падает, но надолго ли это

Доллар снова падает, но надолго ли это / Фото: Getty Images, AFP

Доллар 23 июня после роста по официальному курсу упал на межбанке к отметки в 27,25 грн. Накануне Национальный банк Украины (НБУ) на фоне ослабления гривни провел аукцион по продаже валюты по 27,41 гривен за доллар, чем поддержал продавцов валюты. Вероятно, сейчас регулятор очертил торговый диапазон 27,2-27,4 гривен за доллар и рынок в ближайшее время останется в этих границах.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Курс доллара на межбанке 23 июня

"Накануне активность на рынке проявлялась со стороны госбанков и нерезидентов. Минфину удалось разместить ОВГЗ на сумму 11,4 млрд грн, при этом ставки размещения остались без изменений по кривой доходности от года. Вероятно, нерезиденты в этом выпуске были пассивными, а с пятницы на вторник портфель ОВГЗ нерезидентов снизился на 174 млн грн", – добавил эксперт.

По словам Шевчишина, определенный негатив для гривни вызвала переоценка ВВП Украины в I квартале 2021 года в сторону ухудшения с 2% до 2,2% (г/г). Вместе с тем, НБУ отметил, что в целом экономика восстанавливается после коронавируса: потребительский спрос населения уже достиг докризисного периода, а средняя зарплата выросла на 11,3%. В связи с этим Нацбанк не видит необходимости в продлении антикризисных мер, предпринятых из-за коронавируса в 2020 году, в частности, долгосрочного рефинансирования.

Напомним, последнее время американская валюта дорожала по всему миру, а не только в Украине. Причиной укрепления доллара стала готовность ФРС США ужесточить монетарную политику.

При этом в украинской бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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