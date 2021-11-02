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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Клиент попал в ловушку: Ощадбанк требует комиссию по несуществующему счету

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
2 ноября, 09:20
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"Как заставить банк оставить меня в покое?". Ощадбанк начисляет комиссию по закрытым счетам клиентов
Клиент не может отказаться от обслуживания Ощадбанка
Клиент не может отказаться от обслуживания Ощадбанка / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент Ощадбанк рассказал, что банк не закрыл его счет после просьбы сделать это и продолжает начислять долг за комиссию.

Об этом пользователь с никнеймом KHTRE оставил отзыв на специальном сайте "Минфин".

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По словам мужчины, в апреле 2021 года он решил полностью прекратить сотрудничество с Ощадбанком и закрыть свой счет.

"Пришел в отделение, написал заявление, заполнил все бумаги, потратил два часа жизни и получил бумагу о том, что заявление получено и счета будут закрыты через месяц. Облегченно выдохнул, мог ведь раз и навсегда забыть об этом заведении", – пишет мужчина.

Но 1 ноября уже бывший клиент банка получил СМС о том, что он должен оплатить комиссию по счету в несколько долларов.

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На горячей линии банка консультант отказал в помощи, так как у мужчины уже не было банковской карты Ощадбанка, а они, мол, обслуживают только карточные счета.

"Позвонил банку – они спросили, есть ли у меня карточка. Ее нет, ведь ее забрали и порезали в банке. Тогда оператор сказал, что не может мне помочь, ведь они работают только с карточными счетами. Но он подтвердил, что мой счет активен. Как мне заставить банк закрыть счет и оставить меня в покое?".

Что ответили в Ощадбанке?

Сотрудники Ощадбанка оставили свой ответ под этим комментарием, где отметили, что счет закрывается только через месяц для проведения окончательного расчета между банком и клиентом в день биллинга.

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"Проверим ситуацию и свяжемся с вами. Ожидайте, пожалуйста", – ответили сотрудники службы поддержки.

Как будут работать банки в "красной зоне"?

Сотрудники Ощадбанка и ПриватБанка в эксклюзивном комментарии Сегодня рассказали, что финучреждения находятся в списке исключений и для их посещения. не требуется ни COVID-сертификат, ни отрицательный ПЦР-тест.

Однако нельзя забывать о масках и социальной дистанции, эти правила остаются в силе.

Ранее мы писали, что Ощадбанк выиграл суд и теперь российский Сбербанк сменит название своей одноименной "дочки" в Украине на "Международный резервный банк".

А также сообщали, как сотрудница Ощадбанка посоветовала клиентке выбросить мелочь потому что не хотела менять их на бумажные банкноты.

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