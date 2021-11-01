Сбербанка не будет? Российский банк меняет название "дочки" в Украине

Российский Сбербанк меняет название своей одноименной дочерней компании в Украине на "Международный резервный банк".
Соответствующее решение было принято государственным российским банком 27 сентября 2021, говорится в документе, которым делится Finbalance.
Отмечается, что теперь полное название Акционерного общества "Сбербанк" будет Акционерное общество "Международный резервный банк", а сокращенное – АО "МР Банк"
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Сбербанк проиграл суд Ощадбанку
Сменить название своей "дочки" на территории Украины Сбербанку пришлось не просто так.
Верховный суд Украины 21 августа 2021 года запретил дочернему банку называться Сбербанком на территории Украины.
Суды по этому поводу длились пять лет и победителем из них вышел государственный банк Украины – Ощадбанк.
Такое решение не повлияет на клиентов банка и их счета, отметили в суде.
Ранее "Сегодня" писали, что сотрудница Ощадбанк посоветовала клиентке выбросить мелочь потому что не хотела менять их на купюру.
А также рассказывали, как будут работать ПриватБанк и Ощадбанк в "красной зоне" карантина в Украине.