Сотрудница Ощадбанка отказала в услуге клиентке – предложила выбросить деньги

Кассир посоветовала выбросить деньги. Обменять наличные в Ощадбанке оказалось не так просто

Клиентка не смогла обменять наличные в Ощадбанке / Фото: Коллаж: Сегодня

У клиентки Ощадбанка возникли проблемы с обменом мелких монет в кассе и неуважением со стороны сотрудников банка.

На сайте "Минфин" об этом оставила отзыв возмущенная женщина, которая хотела обменять монеты на одну купюру 20 грн и пришла в отделение.

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"Обнаружила интересные факты. Монеты, выведенные из обращения, меняют (и для физ. лиц) только если количество монет одного номинала кратно 10. Монеты, не выведенные из обращения, можно поменять только заплатив комиссию в размере как минимум 50 гривен, независимо от меняемой суммы", – написала женщина.

Больше всего ее возмутило отношение кассира, предложившей просто выбросить все мелкие монеты и невозможностью дозвониться на горячую линию банка.

"Кассир предложила выбросить этот пустяк, мол, суеты много, прибыли никакой. Сразу ясно, как наш Нацбанк и Ощадбанк воспитывают отношение к национальной валюте. После шести минут ожидания ответа от оператора колл-центра оставила эту попытку", – пишет женщина.

Что ответили в Ощадбанке?

Сотрудники банка отреагировали на жалобу и оставили свой комментарий под отзывом.

"Банк является одним из уполномоченных банков, принимающих монеты, изъятые из обращения. Конечно, без комиссии, что предусмотрено тарифами. С находящимися в обращении монетами другая ситуация — их можно использовать как средство платежа. Поэтому за обмен данных монет предусмотрена комиссия", – написали в Ощадбанке.

Как будут работать банки в "красной зоне"?

В комментарии "Сегодня" сотрудники Ощадбанка рассказали, что для посещения их отделения не нужно предъявлять сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.

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Также нам ответили и в ПриватБанке, но отметили важность соблюдения социальной дистанции.

Раньше мы писали, что Ощадбанк планирует продать проблемные кредиты украинцев на онлайн-аукционе.