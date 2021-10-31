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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Співробітниця Ощадбанку відмовила у послузі клієнтці – запропонувала викинути гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
31 жовтня, 09:20
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Касир порадила викинути гроші. Обмінювати готівку в Ощадбанку виявилося не так просто
Клієнтка не змогла обміняти готівку в Ощадбанку
Клієнтка не змогла обміняти готівку в Ощадбанку / Фото: Колаж: Сьогодні

У клієнтки Ощадбанку виникли проблеми із обміном дрібних монет в касі і неповагою з боку співробітників банку.

На сайті "Мінфін" про це залишила відгук обурена жінка, яка хотіла обміняти монети на одну купюру 20 грн та прийшла з цим до відділення.

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"Виявила цікаві факти. Монети, виведені з обігу, змінюють (і для фіз. осіб) тільки якщо кількість монет одного номіналу кратна 10. Монети, не виведені з обігу, можна поміняти лише заплативши комісію у розмірі як мінімум 50 гривень, незалежно від суми, що обмінюється", – написала жінка.

Найбільше її обурило ставлення касира, яка запропонувала просто викинути усі дрібні монети та неможливістю додзвонитись на гарячу лінію банку.

"Касир запропонувала викинути цю дрібницю, мовляв, метушні багато, прибутку ніякого. Відразу зрозуміло, як наш Нацбанк та Ощадбанк виховують ставлення до національної валюти. Після 6 хвилин очікування відповіді від оператора колл-центру залишила цю спробу", – пише жінка.

Що відповіли в Ощадбанку?

Співробітники банку відреагували на скаргу і залишили свій коментар під відгуком.

"Банк є одним із уповноважених банків, що приймає монети, вилучені з обігу. Звичайно, без комісії, що передбачено тарифами. З монетами, що перебувають в обігу, інша ситуація — їх можна використовувати як засіб платежу. Тому за обмін даних монет передбачено комісію", – написали в Ощадбанку.

Як працюватимуть банки в "червоній зоні"?

У коментарі "Сьогодні" співробітники Ощадбанку розповіли, що для відвідування їх відділення не потрібно пред’являти сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

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Так само нам відповіли і у ПриватБанку, але наголосили на важливості дотримання соціальної дистанції.

Раніше ми писали, що Ощадбанк планує продати проблемні кредити українців на онлайн-аукціоні.

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