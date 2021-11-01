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СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Сбербанку не буде? Російський банк змінює назву "дочки" в Україні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
1 листопада, 12:48
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Дочірній банк Сбербанку в Україні змінює назву через рішення суду
Російський Сбербанк змінює назву в Україні
Російський Сбербанк змінює назву в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський Сбербанк змінює назву своєї однойменної дочірньої компанії в Україні на "Міжнародний резервний банк".

Відповідне рішення було ухвалено державним російським банком 27 вересня 2021 року, йдеться у документі, яким дылиться Finbalance.

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Зазначається, що відтепер повна назва Акціонерного товариства "Сбербанк" буде Акціонерне товариство "Міжнародний резервний банк", а скорочена – АТ "МР Банк"

Сбербанк програв суд Ощадбанку

Змінити назву своєї "дочки" на території України Сбербанку довелось не просто так.

Верховний суд України 21 серпня 2021 року заборонив дочірньому банку називатись Сбербанком на території України.

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Суди з цього приводу тривали п’ять років і переможцем з них вийшов державний банк України – Ощадбанк.

Таке рішення суду не вплине на клієнтів банку та їх рахунки, зазначили у суді.

Раніше "Сьогодні" писали, що співробітниця Ощадбанку порадила клієнтці викинути дрібні гроші, бо не хотіла міняти їх на купюру.

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А також розповідали, як будуть працювати ПриватБанк та Ощадбанк у "червоній зоні" карантину в Україні.

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