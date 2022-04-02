Каждый украинец получит денежную компенсацию — когда ожидать выплату

Безусловный доход украинцы будут получать ежемесячно

Соответствующую сумму украинцы будут получать ежемесячно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украине планируется ввести безусловный доход. Ежемесячную сумму украинцы будут получать в течение "длительного времени".

Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

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Сумму выплат чиновник не уточнил.

"Рассматривается возможность введения так называемого безусловного дохода для населения в течение длительного времени – то, что обсуждалось до войны, но не находило поддержки, сейчас оно должно и будет работать", – сказал Устенко.

Помощь бизнесу

Бизнес, пострадавший от войны, также получит помощь от государства. Подобную инициативу рассматривают в Офисе Зеленского.

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При этом с каждым днем размер ущерба для Украины растет, средств для возмещений не хватает, поиск дополнительных источников продолжается. Есть несколько источников:

помощь от западных партнеров;

поддержка бизнеса;

репарации со стороны РФ, которые можно получить, к примеру, через трибунал.