Как будут работать ПриватБанк и Ощадбанк на рождественских выходных – график

В Украине 7 января отмечают Рождество по восточному обряду. В связи с этим, у украинцев будет целых три выходных подряд (7,8 и 9 января), что безусловно изменит работу банковских учреждений.
НБУ обнародовал график работы банковской системы в Рождество.
Так, в период с 7 по 9 января переводы между банковскими учреждениями через системы электронных платежей будут осуществляться с датой следующего банковского дня, то есть 10 января.
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При этом терминалами и банкоматами можно пользоваться когда угодно, а банки могут проводить кассовые операции по своему усмотрению.
График работы ПриватБанка на Рождество
В пятницу, 7 января, во всех отделениях ПриватБанка выходной, а также 8 и 9 января. При этом все онлайн-платежи будут производиться круглосуточно с датой зачисления 10 января.
График работы Ощадбанка на Рождество
Государственное финучреждение планирует работу по схожему графику – 7 – 9 выходные дни во всех отделениях, однако приложением "Ощад24/7" можно пользоваться круглосуточно.
Также будут работать банкоматы и терминалы банка.
Новые сервисы ПриватБанка в 2022 году
Ранее мы говорили, что в 2022 году ПриватБанк планирует запуск нескольких новых сервисов, в том числе услугу кредит наличными, а также пару новых страховых сервисов.
По словам главы пресс-службы, в мобильном приложении Приват24 планируется пара обновлений, в том числе расширение функционала по дистанционному управлению депозитами.
ПриватБанк даже хочет запустить свой маркетплейс по продаже и кредитованию на приобретение недвижимости.
"Сегодня" также писали, как получить "тысячу Зеленского" через Ощадбанк и рассказывали, как получить эту выплату в ПриватБанке.