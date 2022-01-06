Як працюватимуть ПриватБанк та Ощадбанк на різдвяних вихідних – графік

В Україні 7 січня святкують Різдво за східним обрядом. У зв’язку з цим, українці матимуть цілих три вихідні поспіль (7,8 та 9 січня), що безумовно змінить роботу банківських установ.
НБУ оприлюднив графік роботи банківської системи на Різдво.
Так, у період з 7 по 9 січня перекази між банківськими установами через системи електронних платежів (СЕП) будуть здійснюватись із датою наступного банківського дня, тобто 10 січня.
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При цьому терміналами та банкоматами можна користуватись коли завгодно, а банки можуть проводити касові операції на власний розсуд.
Графік роботи ПриватБанку на Різдво
У п’ятницю, 7 січня, у всіх відділень ПриватБанку вихідний, а також 8 та 9 січня. При цьому усі онлайн-платежі будуть проводитись цілодобово із датою зарахування 10 січня.
Графік роботи Ощадбанку на Різдво
Державна фінустанова планує роботу за схожим графіком – 7 – 9 вихідні дні в усіх відділеннях, однак додатком "Ощад24/7" можна користуватись цілодобово.
Також працюватимуть банкомати та термінали банку.
Нові сервіси ПриватБанку у 2022 році
Раніше ми розповідали, що у 2022 році ПриватБанк планує запуск кількох нових сервісів, зокрема послуга кредит готівкою, а також кілька нових страхових сервісів.
За словами голови прес-служби, у мобільному застосунку Приват24 планується кілька оновлень, зокрема розширення функціоналу з дистанційного керування депозитами.
ПриватБанк навіть хоче запустити власний маркетплейс з продажу та кредитування на придбання нерухомості.
"Сьогодні" також писали, як отримати "тисячу Зеленського" через Ощадбанк та розповідали, як отримати цю виплату у ПриватБанку.