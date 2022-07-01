Из-за украинских переселенцев в Германии выросло количество безработных — почему так произошло

Показатель безработицы резко вырос впервые за многие месяцы, но статистка построена фактически на искусственных цифрах

Безработица выросла впервые за несколько месяцев / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Количество безработных в Германии впервые за многие месяцы возросло, однако показатель остается все равно ниже, чем в июне 2021 года. Основной причиной называют вынужденную миграцию украинских переселенцев.

Об этом сообщает Spiegel.

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Так, из-за украинцев, получивших в стране временную защиту и зарегистрировавшихся в центрах занятости, количество безработных в Германии составило около 2,3 млн человек и становит 5,2% – на 0,3% больше, чем в мае.

Как пояснил руководитель Федерального агентства по трудоустройству Детлеф Шееле, резкий рост количества нетрудоустроенных людей в июне связан с тем, что сейчас украинские беженцы регистрируются в центрах занятости и начинают попадать в статистику.

Но если вообще рассматривать ситуацию на рынке, то она относительно стабильна. Просто по последним правилам украинцы, которые получают в Германии временную защиту и хотят иметь финансовую поддержку, должны регистрироваться в этих центрах.

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Германия изменяет правила проезда

Украинские переселенцы и другие иностранцы в Германии смогут передвигаться по стране только за 9 евро (288 грн ориентировочно) в месяц. Для этого стоит только приобрести проездной BahnCard 100 light. Такая возможность будет с 1 июня по 31 августа.

Приобрести проездной можно на конкретный календарный месяц лета. Даже если вы приобрели его в середине июня, воспользоваться им сможете только до конца июня. На июль придется покупать новый билет.

Имея проездной на руках, вы можете передвигаться на любом транспорте, который курсирует на малые расстояния и входит в сеть ÖPNV: автобусы, метро, городские электрички, пригородные электрички, трамваи и региональные поезда. При этом разрешено производить неограниченное количество пересадок в любом городе Германии.

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Напомним, что руководство Евросоюза выступило с инициативой ввести ограничение скорости на немецких автобанах до 130 км/ч. Таким образом, хотят снизить потребление горючего в Германии.

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