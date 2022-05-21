Работать в Германии станет легче: что могут изменить для украинцев

Рассказываем, какие изменения предлагают в ФРГ, чтобы ускорить признание профквалификации украинцев

Украинцам может стать легче устроиться на работу в Германии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для получения работы за границей для иностранцев есть определенные правила. В каждой стране они разнятся. К примеру, в Германии для трудоустройства требуется признание профессиональной квалификации.

Министер образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер заявила, что федеральные земли должны изменить и ускорить условия получения профквалификации для украинцев. Об этом сообщает DW.

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Какие упрощения для украинцев предлагают

По словам министра, украинские беженцы должны быстрее устраиваться в стране и находить себе работу. В частности, государство должно поддерживать желание беженцев работать.

Штарк-Ватцингер отметила, что упрощения должны приниматься согласованно во всех федеральных землях.

Кроме того, министерство рассматривает возможность предоставлять профквалификацию украинцам уже после того, как они устроятся на работу.

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В то же время для того, чтобы работать в Германии, нужно минимально знать язык. И для этого власти Германии поддерживают бесплатные онлайн-курсы в образовательных центрах для взрослых.

Упрощение предлагают и для школьников

По данным на начало мая, в школах ФРГ учится 90 тыс. украинских детей.

Министр отметила, что сейчас Германия сотрудничает с Украиной для того, чтобы украинские дети получили немецкий аттестат об окончании школы. Также работа идет над тем, чтобы для украинских школьников проводились онлайн уроки из Украины, кроме уроков в германских школах.

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"Мы хотим дать детям и молодежи, которые к нам обращаются, не только защиту, но и перспективу", – подчеркнула Штарк-Ватцингер.

Какие документы нужны украинцам для работы в ЕС

Ранее "Сегодня" рассказывали об особенностях регистрации в разных странах и получения разрешения на работу.

Для пребывания в Германии требуется кратковременная виза. Однако переселенцы могут жить в Германии и без нее, получив вид на жительство в течение 90 дней после прибытия. Для этого следует подать заявление в иностранное представительство.

Этот вид позволяет жить в стране год с возможностью продления срока пребывания еще на 2 года, а также предоставляет право на помощь Агентству по трудоустройству.

А вот средняя зарплата, на которую могут рассчитывать украинцы, составляет 1 640 евро (50 371 грн).

Чтобы трудоустроиться, например, в Польше, дополнительные документы оформлять не нужно. Там средняя зарплата составляет почти 4900 злотых (32 135 грн).

Мы писали и о том, что самая большая зарплата в ЕС именно в Израиле – 85 тыс. грн. Далее следует Великобритания, где можно заработать в среднем 75 тыс. грн в месяц. Более 55 тыс. грн платят в Нидерландах и 50 тыс. в Германии. А вот самые маленькие зарплаты в Венгрии – 23 750 тыс. грн.

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