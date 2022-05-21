Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Интервью Зеленского 🔥 Герои Сегодня ⚠ Бензиновый кризис 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Работать в Германии станет легче: что могут изменить для украинцев

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 мая, 18:32
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие изменения предлагают в ФРГ, чтобы ускорить признание профквалификации украинцев
Украинцам может стать легче устроиться на работу в Германии
Украинцам может стать легче устроиться на работу в Германии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Для получения работы за границей для иностранцев есть определенные правила. В каждой стране они разнятся. К примеру, в Германии для трудоустройства требуется признание профессиональной квалификации.

Министер образования Германии Беттина Штарк-Ватцингер заявила, что федеральные земли должны изменить и ускорить условия получения профквалификации для украинцев. Об этом сообщает DW.

Реклама

Какие упрощения для украинцев предлагают

По словам министра, украинские беженцы должны быстрее устраиваться в стране и находить себе работу. В частности, государство должно поддерживать желание беженцев работать.

Штарк-Ватцингер отметила, что упрощения должны приниматься согласованно во всех федеральных землях.

Кроме того, министерство рассматривает возможность предоставлять профквалификацию украинцам уже после того, как они устроятся на работу.

Реклама

В то же время для того, чтобы работать в Германии, нужно минимально знать язык. И для этого власти Германии поддерживают бесплатные онлайн-курсы в образовательных центрах для взрослых.

Упрощение предлагают и для школьников

По данным на начало мая, в школах ФРГ учится 90 тыс. украинских детей.

Министр отметила, что сейчас Германия сотрудничает с Украиной для того, чтобы украинские дети получили немецкий аттестат об окончании школы. Также работа идет над тем, чтобы для украинских школьников проводились онлайн уроки из Украины, кроме уроков в германских школах.

Реклама

"Мы хотим дать детям и молодежи, которые к нам обращаются, не только защиту, но и перспективу", – подчеркнула Штарк-Ватцингер.

Какие документы нужны украинцам для работы в ЕС

Ранее "Сегодня" рассказывали об особенностях регистрации в разных странах и получения разрешения на работу.

Для пребывания в Германии требуется кратковременная виза. Однако переселенцы могут жить в Германии и без нее, получив вид на жительство в течение 90 дней после прибытия. Для этого следует подать заявление в иностранное представительство.

Этот вид позволяет жить в стране год с возможностью продления срока пребывания еще на 2 года, а также предоставляет право на помощь Агентству по трудоустройству.

А вот средняя зарплата, на которую могут рассчитывать украинцы, составляет 1 640 евро (50 371 грн).

Чтобы трудоустроиться, например, в Польше, дополнительные документы оформлять не нужно. Там средняя зарплата составляет почти 4900 злотых (32 135 грн).

Мы писали и о том, что самая большая зарплата в ЕС именно в Израиле – 85 тыс. грн. Далее следует Великобритания, где можно заработать в среднем 75 тыс. грн в месяц. Более 55 тыс. грн платят в Нидерландах и 50 тыс. в Германии. А вот самые маленькие зарплаты в Венгрии – 23 750 тыс. грн.

Читайте также о том, в каких неевропейских странах нашим гражданам платят больше всего, и какие специалисты нужны работодателям во время войны в Украине.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,77 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Новые правила на валютном рынке
Что с долларом?
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Знать больше
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29401.39

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1975.71

Litecoin (LTC)

69.96

Ripple (XRP)

0.41

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять