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Польша, Чехия, Израиль? Где выше зарплаты и больше вакансий для украинцев

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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3 мая, 10:15
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Рассказываем, где украинцам выгодно искать работу за границей, и каких специалистов ищут больше всего
В некоторых странах зарплаты повысились, а в некоторых наоборот
В некоторых странах зарплаты повысились, а в некоторых наоборот / Фото: Getty Images, REUTERS, Коллаж: Сегодня

Из-за полномасштабного вторжения РФ более 10% украинцев уехали за границу. Сейчас все эти люди ищут работу.

В марте-апреле больше всего украинцев искали место в странах ЕС и Израиле. Какие должности и зарплаты им предлагают, рассказали аналитики OLX.

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В каких странах самые высокие зарплаты

В марте 2022 года в Польше было полторы тысячи объявлений о работе, а уже в апреле их было всего 700. А в Венгрии наоборот количество объявлений увеличилось.

Относительно зарплат изменения тоже неоднородны. Например, в Венгрии, Болгарии и Чехии средние зарплаты выросли. Сейчас они составляют 23 750 грн, 25 000 грн и 40 305 грн в соответствии. Больше всего зарплаты уменьшились в Нидерландах.

В Израиле платить готовы 85 000 грн, а вот самая маленькая сумма в Венгрии – 23 750 грн.

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Каких специалистов ищут в Польше и Румынии

Больше всего вакансий в Польше есть в сфере строительства и производства. Однако самые большие зарплаты из пяти самых востребованных рабочих именно у водителей.

В общем, в Польше больше людей ищут в такие сферы и готовы платить им такие зарплаты:

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  • производство/склад – 30 335 грн;
  • строительство/ремонт – 36 480 грн;
  • гастрономия – 27 865 грн;
  • водители – 45 280 грн;
  • торговля – 24 380 грн.

В Румынии ситуация похожая, но зарплаты меньше. Самые актуальные сферы в этой стране и зарплаты в них:

  • производство/склад – 16 270 грн;
  • водители/автосервисы/курьеры – 24 590 грн;
  • гостинично-ресторанный персонал – 15 780 грн;
  • инженерия/строительство – 21 835 грн;
  • торговля – 13 490 грн.

Как при поиске работы не попасть в беду

В OLX напоминают, что при поиске работы за границей нужно соблюдать следующие правила:

  • заранее найдите контакты служб по делам переселенцев и украинских посольств/консульств в стране, куда планируете выезжать. Если ищете работу за границей на украинских сайтах, обращайте внимание и спрашивайте о наличии международного договора и лицензии Минсоцполитики;
  • ищите вакансии через проверенных знакомых или известные сервисы по поиску работы;
  • найдите как можно больше информации о будущем работодателе, должностных обязанностях и условиях работы, а также убедитесь, что она имеет законный статус;
  • ни при каких условиях не передавайте посторонним лицам паспорт и документы. Также не следует отправлять в мессенджерах фото или сканы документов, поскольку их могут использовать в мошеннических схемах.

"Не стоит откликаться на предложения работы с нечетким описанием вакансии и обязательно сообщайте знакомым, куда именно вы едете. Например, свой адрес, название места трудоустройства, контакты работодателя и по возможности кого-то из знакомых или друзей в этой стране, которым вы доверяете" , – говорится в сообщении.

Где и сколько можно заработать в Польше, не зная языка

Ранее "Сегодня" писали, что одна из актуальных вакансий – рабочий в теплице. Ищут трех человек для сбора овощей. Язык знать необязательно, а плату предлагают от 4 тыс. до 5 тыс. злотых (27 310 грн – 34 138 грн).

Также мы нашли вакансии для специалистов по подбору персонала в Варшаве. Большая компания, работающая в Польше, Украине, Чехии, Словакии и Германии, ищет человека, который будет подбирать персонал. Знать польский необязательно, общаться нужно на русском. Приветствуется также знание английского языка. А зарплата 26-27 злотых в час (177-184 грн).

Работа также для других рабочих. Какие должности можно занять, и сколько получать зарплаты, читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали о кризисе на украинском рынке труда, который сейчас самый большой за последние 10 лет. В Украине в апреле было в 20 раз меньше вакансий, чем до военного положения, а актуальная средняя зарплата ниже на 10%. Читайте здесь, где теперь ищут людей, с какими условиями и какие средние зарплаты сейчас в разных сферах.

Мы также писали о том, как упростились условия приобретения статуса безработного, и на какие суммы выплат теперь могут рассчитывать украинцы.

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