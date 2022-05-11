Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины ⚽ Сборная Украины - Боруссия: онлайн 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Работа в Польше: где и сколько зарабатывают украинки без опыта и знания языка

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 мая, 12:42
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какую работу нашли украинские женщины в Польше и сколько за нее платят
Без знания языка в Польше можно работать и получать минимальную зарплату
Без знания языка в Польше можно работать и получать минимальную зарплату / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ в Украину количество женщин, вынужденно покинувших страну, увеличилось. Сейчас они ищут работу за границей и пытаются найти больший заработок.

В аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal рассказали, где украинские женщины без опыта и знания польского языка работают в Польше.

Реклама

Где больше всего работы и сколько за нее платят

Средняя зарплата украинцев, не имеющих опыта и не говорящих на польском, составляет 3 400-3 600 злотых в месяц (около 23-24 тыс. грн).

Сейчас в Польше есть три сферы, где для украинцев вакансий больше всего.

Во-первых, активно ищут людей на предприятия пищевой промышленности – рыбзаводы и мясокомбинаты, заводы по изготовлению деликатесов и т.д.

Реклама

Например, на упаковке и разборе мясной и рыбной продукции можно заработать в среднем 3 400 злотых в месяц на руки (более 23 тыс. грн).

Украинским женщинам тоже есть множество вариантов для работы в логистике и e-commerce (покупки и продажи онлайн). Работая на комплектации заказов и товаров, можно заработать 3 200 злотых (21,7 тыс. грн).

Также много работы в скором времени будет в сфере HORECA (гостинично-ресторанный бизнес), поскольку начнется туристический сезон. Украинки без знания языка могут работать горничными и помощницами на кухне, и при этом зарабатывать 3 500-3 600 злотых (23-24,5 тыс. грн).

Реклама

На сколько в Польше повысят минимальную заработную плату, и как от этого вырастут заработки украинцев

Ранее мы рассказывали, что в начале мая в Польше будут обнародованы данные о новом уровне минимальной заработной платы на 2023 год. Она вырастет более чем на 400 злотых (около 2,6 тыс. грн). Такое повышение является рекордным, оно также повлияет и на заработки украинцев в этом государстве.

Эксперты рассказали, что украинцы чаще всего как раз и получают минималку. Поэтому следует ожидать, что зарплаты повысятся. Однако есть нюансы.

Иногда украинцев оформляют на минимальную зарплату, а сверху доплачивают определенные суммы. Поэтому если ее уровень повысится, то работодатель может дополнительные выплаты теперь давать официально, что никак не изменит доход работника, или выплачивать и новую минимальную зарплату, и приложение.

Где и сколько можно заработать в Польше, не зная языка

"Сегодня" писали, что одна из актуальных вакансий – рабочий в теплице. Ищут трех человек для сбора овощей. Язык знать необязательно, а плату предлагают от 4 до 5 тыс. злотых (27 310 грн – 34 138 грн).

Также мы нашли вакансии для специалистов по подбору персонала в Варшаве. Большая компания, работающая в Польше, Украине, Чехии, Словакии и Германии, ищет человека, который будет подбирать персонал. Знать польский необязательно, общаться нужно на русском. Приветствуется также знание английского языка. А зарплата 26-27 злотых в час (177-184 грн).

Вакансии также для других рабочих. Какие должности можно занять и какую получать зарплату, читайте в нашем материале.

Мы рассказывали и о том, во сколько вам обойдется проживание, питание, жилье и т.д.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Бизнес News
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,87 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Жилье
Продажа и покупка квартир во время войны
Что изменилось?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31227.13

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum (ETH)

2369.02

Litecoin (LTC)

79.54

Ripple (XRP)

0.51

Валюта
Как зарабатывать в долларах?
Три способа
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
32,36
-
-
-
34,59
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
32,97
-
-
-
33,97
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять