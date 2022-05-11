Работа в Польше: где и сколько зарабатывают украинки без опыта и знания языка

Рассказываем, какую работу нашли украинские женщины в Польше и сколько за нее платят

Без знания языка в Польше можно работать и получать минимальную зарплату / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После полномасштабного вторжения РФ в Украину количество женщин, вынужденно покинувших страну, увеличилось. Сейчас они ищут работу за границей и пытаются найти больший заработок.

В аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal рассказали, где украинские женщины без опыта и знания польского языка работают в Польше.

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Где больше всего работы и сколько за нее платят

Средняя зарплата украинцев, не имеющих опыта и не говорящих на польском, составляет 3 400-3 600 злотых в месяц (около 23-24 тыс. грн).

Сейчас в Польше есть три сферы, где для украинцев вакансий больше всего.

Во-первых, активно ищут людей на предприятия пищевой промышленности – рыбзаводы и мясокомбинаты, заводы по изготовлению деликатесов и т.д.

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Например, на упаковке и разборе мясной и рыбной продукции можно заработать в среднем 3 400 злотых в месяц на руки (более 23 тыс. грн).

Украинским женщинам тоже есть множество вариантов для работы в логистике и e-commerce (покупки и продажи онлайн). Работая на комплектации заказов и товаров, можно заработать 3 200 злотых (21,7 тыс. грн).

Также много работы в скором времени будет в сфере HORECA (гостинично-ресторанный бизнес), поскольку начнется туристический сезон. Украинки без знания языка могут работать горничными и помощницами на кухне, и при этом зарабатывать 3 500-3 600 злотых (23-24,5 тыс. грн).

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На сколько в Польше повысят минимальную заработную плату, и как от этого вырастут заработки украинцев

Ранее мы рассказывали, что в начале мая в Польше будут обнародованы данные о новом уровне минимальной заработной платы на 2023 год. Она вырастет более чем на 400 злотых (около 2,6 тыс. грн). Такое повышение является рекордным, оно также повлияет и на заработки украинцев в этом государстве.

Эксперты рассказали, что украинцы чаще всего как раз и получают минималку. Поэтому следует ожидать, что зарплаты повысятся. Однако есть нюансы.

Иногда украинцев оформляют на минимальную зарплату, а сверху доплачивают определенные суммы. Поэтому если ее уровень повысится, то работодатель может дополнительные выплаты теперь давать официально, что никак не изменит доход работника, или выплачивать и новую минимальную зарплату, и приложение.

Где и сколько можно заработать в Польше, не зная языка

"Сегодня" писали, что одна из актуальных вакансий – рабочий в теплице. Ищут трех человек для сбора овощей. Язык знать необязательно, а плату предлагают от 4 до 5 тыс. злотых (27 310 грн – 34 138 грн).

Также мы нашли вакансии для специалистов по подбору персонала в Варшаве. Большая компания, работающая в Польше, Украине, Чехии, Словакии и Германии, ищет человека, который будет подбирать персонал. Знать польский необязательно, общаться нужно на русском. Приветствуется также знание английского языка. А зарплата 26-27 злотых в час (177-184 грн).

Вакансии также для других рабочих. Какие должности можно занять и какую получать зарплату, читайте в нашем материале.

Мы рассказывали и о том, во сколько вам обойдется проживание, питание, жилье и т.д.