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Возьмут без опыта: ТОП-7 вакансий, не требующих особых навыков

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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23 июня, 16:14
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Рассказываем, какие вакансии предлагают украинцам, которые ищут работу, но не имеют опыта
Найти работу без опыта, но с хорошей заработной платой, вполне реально
Найти работу без опыта, но с хорошей заработной платой, вполне реально / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы с начала войны остались без работы, большое количество ищет вакансии даже в тех сферах, где опыта нет, ведь количество предложений по трудоустройству ограничено.

Так что Work.ua подготовил подборку актуальных вакансий, не требующих опыта.

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1. Дизайнер обложек видео для YouTube с зарплатой в 20 тыс. грн

Компания ищет работника на дистанционную работу. Требования – владение фотошопом на среднем уровне и выше, анализ текущих трендов и создание обложек.

Работа 5 дней в неделю со вторника по субботу.

2. Ассистент по маркетингу с зарплатой в 10 тыс. грн

Онлайн-школа бухгалтерии ищет ассистента по маркетингу в Киеве.

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Обязанности: подготовка аналитики, лендинг на конструкторах, проведение интеграции лендингов с сервисом эмейл-рассылок, написание и настройка писем, взаимодействие с подрядчиками, создание трансляции на YouTube и т.д.

3. Курьер (вело, мото, авто) с зарплатой 15 тыс. грн

Сервис доставки в поисках курьера на транспорте. Работник должен будет доставлять небольшие заказы, весом до 9 килограммов городом.

Компания предлагает еженедельные выплаты и гибкий график – курьер самостоятельно решает, когда начинать доставку.

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4. Бухгалтер-кассир с зарплатой 12-14 тыс. грн

Условия работы предусматривают образование в финансовой сфере, готовность к расчетам и работу с большими суммами денег.

Обязанности работника — принимать наличные деньги от сотрудников, магазинов, партнеров и автоперевозчиков, оплачивать текущие счета компании, платить налоги, выдавать заработную плату сотрудникам и прочее.

Работа 5 дней в неделю с 9 по 18 часов.

5. Прессовщик с зарплатой 14-20 тыс. грн

Опыт будет преимуществом, но не обязателен. Кроме функций прессовщика, работнику нужно будет работать за компьютером на уровне уверенного пользователя.

Компания предлагает питание по льготной цене (комплекс — 7 грн), бесплатную транспортировку и ежегодные медицинские обследования работников.

6. Помощник руководителя с зарплатой 12 тыс. грн

IT-компании требуется помощник на дистанционную работу. Требования — владение английским языком на уровне Intermadiate, письменном украинском, способность работать самостоятельно, быстро учиться и ориентироваться на результат. Преимуществом будет наличие навыков в сфере психологии или менеджмента.

В обязанности работника входят: выполнение поручений руководителя, помощь и решение организационных задач, ведение документации, поиск и анализ необходимой информации.

7. Косметолог с зарплатой 25 тыс. грн

Требования к кандидату – наличие медицинского образования. В обязанности работника будет входить предоставление косметологических услуг для лица: пилинги, чистки, инъекции, удаление татуировок, подбор и рекомендации клиентам по домашнему уходу.

Работодатель предлагает обучение с последующим трудоустройством, а также –50% на услуги компании.

Кого сейчас ищут работодатели?

Согласно аналитике портала "Опендатабот", в Украине увеличивается количество работающих компаний и растет число вакансий. Больше всего востребованы рабочие специальности, а вот айтишников такая тенденция не коснулась.

Например, на сайте "OLX Работа" количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявления о поиске работников.

Кроме того, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу. В то же время уменьшаются покупки железнодорожных билетов, а количество заказов такси возобновилось до довоенного уровня.

В июне выросло и количество регистраций нового бизнеса, в том числе и физлиц-предпринимателей.

Раньше мы рассказывали, чего стоит ждать от зарплат в будущем, а также писали, как украинцам зарабатывать до 600 тыс. грн в месяц.

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