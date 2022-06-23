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Візьмуть без досвіду: ТОП-7 вакансій, які не потребують особливих навичок

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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23 червня, 16:14
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Розповідаємо, які вакансії пропонують українцям, що шукають роботу, але не мають досвіду
Знайти роботу без досвіду, але з хорошою заробітною платою, цілком реально
Знайти роботу без досвіду, але з хорошою заробітною платою, цілком реально / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимало українців від початку війни залишилися без роботи, велика кількість шукає вакансії навіть у тих сферах, де досвіду немає, адже кількість пропозицій щодо працевлаштування обмежена.

Тож Work.ua підготував добірку актуальних вакансій, що не вимагають досвіду.

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1. Дизайнер обкладинок відео для YouTube із зарплатою 20 тис. грн.

Компанія шукає працівника на дистанційну роботу. Вимоги — володіння фотошопом на середньому рівні та вище, аналіз поточних трендів та створювання обкладинок.

Праця 5 днів на тиждень з вівторка по суботу.

2. Асистент з маркетингу із зарплатою 10 тис. грн.

Онлайн-школа бухгалтерії шукає асистента з маркетингу в Києві.

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Обовʼязки: підготовка аналітики, лендинг на конструкторах, проведення інтеграції лендингів з сервісом емейл-розсилок, написання та налаштовування листів, взаємодія з підрядниками, створення трансляції на YouTube та інше.

3. Кур’єр (вело, мото, авто) із зарплатою 15 тис. грн

Сервіс доставлення у пошуках кур’єра на транспорті. Працівник повинен буде доставляти невеликі замовлення, вагою до 9 кілограмів містом.

Компанія пропонує щотижневі виплати та гнучкий графік — кур’єр самостійно вирішує, коли розпочинати доставку.

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4. Бухгалтер-касир із зарплатою 12-14 тис. грн

Умови роботи передбачають освіту у фінансовій сфері, готовність до обрахунків та роботи з великими сумами грошей.

Обовʼязки працівника — приймати готівку від співробітників, магазинів, партнерів та автоперевізників, оплачувати поточні рахунки компанії, сплачувати податки, видавати заробітну плату співробітникам та інше.

Робота 5 днів на тиждень з 9 по 18 годину.

5. Пресувальник із зарплатою 14-20 тис. грн

Досвід буде перевагою, але не обовʼязковий. Окрім функцій пресувальника, працівнику потрібно буде працювати за компʼютером на рівні впевненого користувача.

Компанія пропонує харчування за пільговою ціною (комплекс — 7 грн), безкоштовне транспортування й щорічні медичні обстеження працівників.

6. Помічник керівника із зарплатою 12 тис. грн

IT-компанії потрібен помічник на дистанційну роботу. Вимоги — володіння англійською мовою на рівні Intermadiate, письмовою українською, здатність працювати самостійно, швидко навчатися та орієнтуватися на результат. Перевагою буде наявність навичок у сфері психології або менеджменту.

До обов’язків працівника входять: виконання доручень керівника, допомога та вирішення організаційних завдань, ведення документації, пошук та аналіз необхідної інформації.

7. Косметолог із зарплатою 25 тис. грн

Вимоги до кандитата — наявність медичної освіти. До обов’язків працівника входитиме надання косметологічних послуг для обличчя: пілінги, чищення, ін’єкції, видалення татуювань, підбір та рекомендації клієнтам щодо домашнього догляду.

Роботодавець пропонує навчання з подальшим працевлаштуванням, а також −50% на послуги компанії.

Кого шукають роботодавці?

Згідно з аналітикою порталу "Опендатабот", в Україні збільшується кількість компаній, що працюють, і зростає кількість вакансій. Найбільше потребують людей на робітничі спеціальності, а ось айтішників така тенденція не торкнулася.

Наприклад, на сайті "OLX Робота" кількість вакансій для людей робітничих професій досягла 41 978, хоча всього тиждень тому було 32 023 оголошення про пошук працівників.

Окрім цього, вже 71% кафе та ресторанів у країні поновили свою роботу. Водночас меншає кількість покупок залізничних квитків, а кількість замовлень таксі відновилася до довоєнного рівня.

У червні зросла й кількість реєстрацій нового бізнесу, зокрема фізосіб-підприємців.

Раніше ми розповідали, чого варто чекати від зарплат у майбутньому, а також писали, як українцям заробляти до 600 тис. грн в місяць.

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