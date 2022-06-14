Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Евродесант едет в Киев Работа во время войны Работа во время войны ⚽ Украина - Ирландия: онлайн 🔴 Ситуация в Северодонецке
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Повезет не всем: кого активно ищут украинские работодатели

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 июня, 13:03
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, в каких сферах украинцам предлагают больше всего вакансий
Количество вакансий для украинцев увеличилось
Количество вакансий для украинцев увеличилось / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине постепенно увеличивается число работающих компаний и, соответственно, растет количество предложений о работе.

Об этом свидетельствует аналитика портала "Опендатабот".

Реклама

По их данным, число вакансий увеличивается на 10% каждую неделю, стремительно растет спрос на рабочие специальности, а вот айтишников такая тенденция не затронула.

Например, на сайте "OLX Работа" количество вакансий для людей рабочих профессий достигло 41 978, хотя всего неделю назад было 32 023 объявлений о поиске работников.

Бизнес восстанавливает работу

По данным украинской компании по автоматизации заведений Poster POS, уже 71% кафе и ресторанов в стране возобновили свою работу.

Реклама

А вот количество покупок железнодорожных билетов составляет всего 50% от довоенных показателей, но количество заказов такси растет и уже восстановилось до 41,6% от довоенного показателя.

Обнадеживает и то, что в июне выросло количество регистраций нового бизнеса, в том числе и физлиц предпринимателей.

Кто будет работать больше?

Из-за войны в Украине изменилась не только ситуация на рынке труда, но и правила в оформлении трудовых отношений.

Реклама

Например, работодатель имеет право установить 12 обязательных часов для работы, если для этого есть необходимые предпосылки.

Например, в довоенное время предприятие работало непрерывно и имело три смены, среди которых и ночная.

Сейчас работать в таком графике нет возможности, поскольку разрешено это делать только днем. Из-за этого рабочая смена будет не 8, а 12 часов.

"Сегодня" ранее писали, почему официальное трудоустройство более выгодное и рассказывали, кто после войны сможет зарабатывать больше.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,56 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с зарплатами?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит аренда жилья в Испании?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

22330.6

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1196.6

Litecoin (LTC)

44.23

Ripple (XRP)

0.31

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять