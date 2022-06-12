Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке ⚡ Обстрелы городов Украины 📺 Спецпроект: Пояснює Панюта 🌱 Троица 2022
СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Рабочий день на 12 часов: кто в Украине будет больше работать

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 июня, 16:13
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как работодатели могут изменять продолжительность рабочего времени с 8 до 12 часов
Имеют ли право в Украине увеличивать продолжительность рабочих часов
Имеют ли право в Украине увеличивать продолжительность рабочих часов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине изменилось много правил в трудовых отношениях, как и ситуация на рынке труда. Люди готовы менять профессии, чтобы найти работу, а работодатели, в свою очередь, могут изменить продолжительность рабочего времени из-за военных условий.

В Государственной службе по вопросам труда объяснили, могут ли на предприятии увеличить продолжительность рабочего времени до 12 часов.

Реклама

Без профсоюза не обойтись

В Гоструда отметили: работодатель действительно может установить 12 обязательных часов для работы, если для этого есть необходимые предпосылки. Например, до полномасштабной войны предприятие работало непрерывно, где было 3 смены. А теперь необходимо работать только в одну смену, только днем, но при этом рабочая смена будет не 8, а 12 часов.

Такой режим можно установить. Но для этого нужно ввести суммированный учет рабочего времени, а кроме того, эти изменения нужно обязательно согласовать с профсоюзом. Эта процедура описана в статье 61 Кодекса о работе Украины.

"На отдельных производствах, в цехах, на участках, в отделениях и некоторых видах работ, где по условиям производства (работы) не может быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) предприятия, учреждения, организации введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов", – объясняют в службе.

Реклама

Важно, что обычно о серьезных изменениях режима и условий работы работников должны предупредить за два месяца. Однако во время действия военного положения этого от работодателей не требуют.

Чего ждать от зарплат в Украине

Ранее "Сегодня" рассказывали, что самые оптимистичные прогнозы о зарплате указывают: восстановление доходов до довоенного уровня будет продолжаться 3-5 лет. Возвращению высоких зарплат будут способствовать следующие факторы:

  • возвращение в Украину квалифицированных специалистов, вынужденно покинувших страну из-за войны;
  • финансовая помощь, которую могут предоставить иностранные партнеры для восстановления украинской экономики.

В то же время эксперты отмечают, что скорый возврат зарплат к предыдущим цифрам возможен только в гривне.

Реклама

Читайте подробно, кто сможет зарабатывать больше, а у кого зарплаты не увеличатся после войны.

Мы также писали, почему официальное трудоустройство выгоднее и чем это поможет во время военного положения, а также что могут делать работники с трудовыми книжками, пока будет длиться военное положение.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,39 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с нашими зарплатами?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит аренда жилья в Испании?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

27452.09

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1464.6

Litecoin (LTC)

49.82

Ripple (XRP)

0.35

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять