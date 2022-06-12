Рабочий день на 12 часов: кто в Украине будет больше работать

Рассказываем, как работодатели могут изменять продолжительность рабочего времени с 8 до 12 часов

Имеют ли право в Украине увеличивать продолжительность рабочих часов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине изменилось много правил в трудовых отношениях, как и ситуация на рынке труда. Люди готовы менять профессии, чтобы найти работу, а работодатели, в свою очередь, могут изменить продолжительность рабочего времени из-за военных условий.

В Государственной службе по вопросам труда объяснили, могут ли на предприятии увеличить продолжительность рабочего времени до 12 часов.

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Без профсоюза не обойтись

В Гоструда отметили: работодатель действительно может установить 12 обязательных часов для работы, если для этого есть необходимые предпосылки. Например, до полномасштабной войны предприятие работало непрерывно, где было 3 смены. А теперь необходимо работать только в одну смену, только днем, но при этом рабочая смена будет не 8, а 12 часов.

Такой режим можно установить. Но для этого нужно ввести суммированный учет рабочего времени, а кроме того, эти изменения нужно обязательно согласовать с профсоюзом. Эта процедура описана в статье 61 Кодекса о работе Украины.

"На отдельных производствах, в цехах, на участках, в отделениях и некоторых видах работ, где по условиям производства (работы) не может быть соблюдена установленная для данной категории работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени, допускается по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем) предприятия, учреждения, организации введение суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов", – объясняют в службе.

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Важно, что обычно о серьезных изменениях режима и условий работы работников должны предупредить за два месяца. Однако во время действия военного положения этого от работодателей не требуют.

Чего ждать от зарплат в Украине

Ранее "Сегодня" рассказывали, что самые оптимистичные прогнозы о зарплате указывают: восстановление доходов до довоенного уровня будет продолжаться 3-5 лет. Возвращению высоких зарплат будут способствовать следующие факторы:

возвращение в Украину квалифицированных специалистов, вынужденно покинувших страну из-за войны;

финансовая помощь, которую могут предоставить иностранные партнеры для восстановления украинской экономики.

В то же время эксперты отмечают, что скорый возврат зарплат к предыдущим цифрам возможен только в гривне.

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Читайте подробно, кто сможет зарабатывать больше, а у кого зарплаты не увеличатся после войны.

Мы также писали, почему официальное трудоустройство выгоднее и чем это поможет во время военного положения, а также что могут делать работники с трудовыми книжками, пока будет длиться военное положение.