Через українських переселенців в Німеччині зросла кількість безробітних — чому так сталося

Показник безробіття різко зріс вперше за багато місяців, але статистка побудована фактично на штучних цифрах

Безробіття зросло вперше за кілька місяців / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Кількість безробітних в Німеччині вперше за багато місяців зросла, однак показник залишається все одно нижчим, ніж у червні 2021 року. Основною причиною називають вимушену міграцію українських переселенців.

Про це повідомляє Spiegel.

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Так, через українців, які отримали в країні тимчасовий захист і почали реєструватися у центрах зайнятості, кількість безробітних в Німеччині склала близько 2,3 млн осіб і становить 5,2% – на 0,3% більше, ніж у травні.

Як пояснив керівник Федерального агентства з працевлаштування Детлеф Шеєле, різке зростання кількості непрацевлаштованих людей у червні пов’язана з тим, що зараз українські біженці реєструються у центрах зайнятості і починають потрапляти у статистику.

Але якщо загалом розглядати ситуацію на ринку, то вона відносно стабільна. Просто за останніми правилами, українці, які отримують у Німеччині тимчасовий захист і хочуть мати фінансову підтримку, повинні реєструватися у цих центрах.

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Німеччина змінює правила проїзду

Українські переселенці та інші іноземці в Німеччині зможуть пересуватися країною лише за 9 євро (288 грн орієнтовно) на місяць. Для цього варто лише придбати проїзний "BahnCard 100 light". Така можливість буде з 1 червня до 31 серпня.

Придбати проїзний можна на конкретний календарний місяць літа. Навіть якщо ви придбали його в середині липня, то скористатися ним зможете лише до кінця липня. На серпень доведеться купувати новий квиток.

Маючи проїзний на руках, ви можете пересуватися будь-яким транспортом, що курсує на малі відстані і входить до мережі ÖPNV: автобуси, метро, міські електрички, приміські електрички, трамваї та регіональні потяги. При цьому дозволено робити необмежену кількість пересадок у будь-якому місті Німеччини.

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Нагадаємо, що керівництво Євросоюзу виступило з ініціативою запровадити обмеження швидкості на німецьких автобанах до 130 км за годину. Таким чином хочуть знизити споживання пального в Німеччині.

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