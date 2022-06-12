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Хлеб продолжает дорожать – на сколько подскочила цена популярного продукта

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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12 июня, 14:24
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Рассказываем о средних ценах на хлеб и хлебобулочные изделия в Украине
Коротко о ценах на хлеб в украинских супермаркетах
Коротко о ценах на хлеб в украинских супермаркетах / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

В украинских сетях супермаркетов в начале июня фиксируют небольшой рост цен на хлеб, если сравнивать с маем.

Таковы результаты мониторинга рынка, которые опубликовали на портале "Минфин".

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Проверяли стоимость хлеба и хлебобулочных изделий в супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus на территории Украины.

Цены на хлеб

Так, за 950 г ржаного "Украинского Столичного" хлеба придется заплатить в среднем 34,3 грн. Ржаной "Бородинский" хлеб оценивают в 26,4 грн за 300 граммов.

Несколько дешевле стоит обычный пшеничный хлеб – 650 граммов за 26,15 грн. Цены на батон стартуют от 10,4 грн за 500 граммов и достигают в среднем 20,85 грн.

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Во многих супермаркетах можно купить лаваш. За 230 грамм продукции придется заплатить 20,6-22,49 грн.

За месяц пшеничный хлеб подорожал почти на 2 грн., а ржаной – почти на 3 грн. В то же время не изменилась стоимость хлеба "Бородинский".

Сухая статистика

По данным Укрстата, на потребительском рынке Украины в мае больше всего выросли цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки – на 2,7% за месяц. Существенный рост стоимости был на рис (14,3%) и фрукты (11,5%).

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Подорожала также рыба и морепродукты (3,2-5,9%), продукция из зерновых, овощи, макаронные изделия. На 6,4% подорожал алкоголь и на 1,5% – табачные изделия.

В то же время зафиксировали удешевление куриных яиц (на 21,2%), говядину, сахар и мясо домашней птицы – до 2,5%. А подорожание топлива и смазочных масел на 22,8% поспособствовало росту тарифов на проезд и транспорт до 10,2%.

Изменения цен на товары и услуги в мае 2022 года
Изменения цен на товары и услуги в мае 2022 года / Фото: Укрстат

Новый дефицит

В столичных магазинах возник недостаток соды вслед за дефицитом соли. Киевляне жалуются в соцсетях, что найти на полках супермаркетов продукт почти нереально, а в интернет-магазинах цены зашкаливают.

В Госпродпотребслужбе подтвердили, что в магазинах Киева и области стало меньше соды. Основанием стало то, что некоторые заводы по ее производству перестали работать из-за боевых действий. Нарушены также цепочки снабжения, но вскоре обещают исправить ситуацию.

Отметим, что крупнейшие производители соды в Украине расположены в Донецкой и Луганской областях именно в городах, где продолжаются активные боевые действия.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что из-за оккупации россиянами некоторых областей Украины можно почувствовать дефицит ранних овощей – томатов, огурцов, зелени. В Херсонской области вывозят продукцию, в частности черешню, в Крым и продают там за копейки, а местные жители отказываются от продуктов, которые привозят оккупанты.

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