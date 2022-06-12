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Хліб продовжує дорожчати – на скільки підскочила ціна популярного продукту

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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12 червня, 14:24
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Розповідаємо про середні ціни на хліб та хлібобулочні вироби в Україні
Коротко про ціни на хліб в українських супермаркетах
Коротко про ціни на хліб в українських супермаркетах / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

В українських мережах супермаркетів на початку червня фіксують невелике зростання цін на хліб, якщо порівнювати з травнем.

Такими є результати моніторингу ринку, які опублікували на порталі "Мінфін".

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Перевіряли вартість хліба та хлібобулочних виробів у супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus на території України.

Ціни на хліб

Так, за 950 грамів житнього Українського Столичного хліба доведеться заплатити у середньому 34,3 грн. Житній "Бородинський" хліб оцінюють у 26,4 грн за 300 грамів.

Трохи дешевше коштує звичайний пшеничний хліб – 650 грамів за 26,15 грн. Ціни на батон стартують від 10,4 грн за 500 грамів та сягають, у середньому, 20,85 грн.

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У багатьох супермаркетах можна купити також лаваш. За 230 грамів продукції доведеться заплатити 20,6-22,49 грн.

За місяць пшеничний хліб подорожчав майже на 2 грн, а житній – майже на 3 грн. Водночас не змінилася вартість хліба "Бородинський".

Суха статистика

За даними Укрстату, на споживчому ринку України у травні найбільше зросли ціни на харчові продукти та безалкогольні напої – на 2,7% за місяць. Суттєве зростання вартості було на рис (14,3%) та фрукти (11,5%).

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Подорожчала також риба і морепродукти (3,2-5,9%), продукція з зернових, овочі, макаронні вироби. На 6,4% подорожчав алкоголь і на 1,5% – тютюнові вироби.

Водночас зафіксували здешевшання курячих яєць (на 21,2%), яловичину, цукор та м’ясо свійської птиці – до 2,5%. А подорожчання палива й мастил на 22,8% посприяли зростанню тарифів на проїзд і транспорт до 10,2%.

Зміни цін на товари та послуги в травні 2022 року
Зміни цін на товари та послуги в травні 2022 року

Новий дефіцит

У столичних магазинах виникла нестача соди вслід за дефіцитом солі. Кияни скаржаться в соцмережах, що знайти на полицях супермаркетів продукт майже нереально, а в інтернет-магазинах ціни зашкалюють.

У Держпродспоживслужбі підтвердили, що в магазинах Києва та області поменшало соди. Підставою стало те, що деякі заводи з її виробництва перестали працювати через бойові дії. Порушені також ланцюжки постачання, але незабаром обіцяють виправити ситуацію.

Зазначимо, що найбільші виробники соди в Україні розташовані в Донецькій та Луганській областях, саме в містах, де тривають активні бойові дії.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що через окупацію росіянами деяких областей України можна відчути дефіцит ранніх овочів – томатів, огірків, зелені. Водночас у Херсонській області вивозять продукцію, зокрема черешні, в Крим і продають там за копійки, а місцеві жителі відмовляються від продуктів, які привозять окупанти.

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