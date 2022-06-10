З полиць магазинів зник ще один важливий товар – до чого готуватися українцям

У магазинах Києва з полиць, слідом за сіллю зникла сода. У соцмережах мешканці столиці скаржаться, що знайти цей продукт у супермаркетах майже нереально, а в онлайн-магазинах на нього вже підняли ціни.
"Сьогодні" дізналися у Держпродспоживслужбі у чому проблема і розповідають вам.
Отже, у відомстві підтвердили, що у магазинах Києва та області справді зникла сода.
"Деякі заводи з виробництва харчової соди не працюють через бойові дії. Крім того, порушено логістику щодо доставки даного товару. Але це тимчасове явище і незабаром буде виправлено", – розповів нам голова Держпродпотреблужби Києва Олег Рубан.
Зазначимо, що найбільші виробники соди в Україні знаходяться у Донецькій та Луганській областях, у містах, де ведуться активні бойові дії.
Дефіцит ранніх овочів
Через окупацію російськими військами деяких областей України в країні можна відчути певний дефіцит ранніх овочів, серед яких томати, огірки та зелень (петрушка, кріп, зелена цибуля).
Заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук зазначив, що дефіцит проявляється у цінах, що злетіли на ці продукти, адже зараз українців забезпечують запасами, які є на деокупованій території України, і за рахунок імпорту.
Імпортні овочі чи фрукти завозять із Туреччини, Польщі та Балканського півострова і їх ціна може зрости ще більше.
Проте хвилюватися про продовольчу безпеку не варто, загрози голоду для українців немає.
"Сьогодні" раніше писали, який дефіцит спрогнозував співвласник Rozetka і розповідали, як окупанти посилюють проблеми на окупованій території Херсонської області.