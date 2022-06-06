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Уникнути неможливо: співвласник Rozetka спрогнозував новий дефіцит в Україні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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6 червня, 17:05
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Розповідаємо, що вже зовсім скоро буде важко купити в українських магазинах, і чому так станеться
В Україні буде дефіцит побутової техніки
В Україні буде дефіцит побутової техніки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через війну в Україні виникло багато проблем із постачанням різних товарів. Уже є деякі прогнози щодо дефіциту продуктів, однак в магазинах може виникнути і нестача побутової техніки.

Про це розповів співвласник онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечоткін виданню Forbes.

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Порти заблоковані, логістика порушена

Через те, що в Україні заблоковані морські порти, постачати цим шляхом різну продукцію неможливо. Для великих партій наземні шляхи недоступні повною мірою, оскільки є ще дуже багато інших товарів, і постачати все це разом просто немає ресурсу.

Все це призводить до того, що в Україні виникне дефіцит побутової техніки.

"І виробники, і дистриб'ютори роблять все, щоб запобігти цьому дефіциту. Але треба розуміти, що нестабільна гривня плюс зруйнований ланцюжок поставок призводять до того, що він точно буде. І точно буде проблема з асортиментом", – пояснив Чечоткін.

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За його словами, у першу чергу українці відчують відсутність асортименту.

"Базові холодильник і пральна машинка будуть, а от якщо ти захочеш чогось особливого, то ні", – зауважив Чечоткін.

Він додав, що стосуватиметься це не лише побутової техніки. Водночас є і те, що вирівнює ситуацію, а саме падіння попиту на цю продукцію. Крім того, послаблювати кризу допомагатимуть малі підприємці, які привозитимуть маленькі партії з різних країн.

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"Так, це буде дорожче. І не буде асортименту. Але вони завжди швидше йдуть на кардинальні зміни. Ось ця нестабільність породить нових гравців та нових зірок. Тому що завжди криза – це нові можливості", – зазначив співзасновник Rozetka.

Дефіцит бензину триває

"Сьогодні" вже розповідали, що бензину в українських АЗС все ще не вистачає, не всі види пального є на заправках. Крім того, постійно дорожчає автогаз, тоді як вартість іншого пального поки не росте.

Як ми писали, у неділю, 5 червня, заплатити за різні види пального потрібно було стільки:

  • А-95+ – 51,47 грн/л;
  • А-95 – 50,28 грн/л;
  • А-92 – 49,53 грн/л;
  • ДП – 56,42 грн/л;
  • автогаз – 41,93 грн/л.

Читайте у нашому матеріалі, скільки коштує пальне на різних АЗС.

Ми також розповідали, які ліміти на купівлю бензину діють на ОККО, WOG, Shell та "БРСМ" з початку червня. Читайте також, що змінилося на польсько-українському кордоні і як це вплине на бензинову кризу.

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