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Дефіцит наближається? Чи чекати українцям пустих полиць в супермаркетах

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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2 червня, 13:16
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Розповідаємо, як українські торгові компанії вирішують питання з тимчасовим відходом із ринку деяких вітчизняних постачальників
На прилавках українських магазинів з'являється дедалі більше імпортних товарів
На прилавках українських магазинів з'являється дедалі більше імпортних товарів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У ході великої війни проти України російські окупанти руйнують заводи з виробництва продуктів харчування. Через це у нашій країні намічається дефіцит товарів, але українські торгові мережі все активніше розставляють на полицях супермаркетів іноземны продукти, які на 5-20% дорожчі за вітчизняні.

Про це пише видання Новий час. Бізнес.

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Зазначається, що українські магазини з початку війни збільшили кількість імпорту на 15-20% від загального асортименту. Так, у пресслужбі найбільшого українського рітейлера "АТБ-Маркет" кажуть, що тепер більше закуповують за кордоном макарони, м'ясні консерви, кондитерську продукцію та непродовольчу групу товарів. Хоча визнають — постачання з українських заводів надійніше, хоча в країні триває війна.

"Бують перебої у постачаннях через проблеми з логістикою або закупівлею сировини, але загалом ситуація повністю контрольована. Невеликий дефіцит є з товарами непродовольчої групи – зубні пасти, шампуні, пральні порошки: частину виробництв зупинено, частину зруйновано", – говорять в АТБ.

А ось у Метро України свою мережу від дефіциту убезпечили ще в перші тижні російського вторгнення, уклавши понад 250 нових контрактів з українськими постачальниками, серед яких багато невеликих регіональних виробників. Ті категорії товарів, які було важко знайти, замінили імпортом.

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При цьому у "Сільпо" розповіли, чим замінили товари ДП Артемсіль, коли завод припинив роботу через обстріли, з прилавків багатьох магазинів зникла сіль.

"У квітні ми почали співпрацювати з одним із найстаріших підприємств у Європі – Дрогобицькою солеварнею у Львівській області. У травні знайшли нових постачальників у Польщі, Румунії та Туреччині" , – розповіли в компанії.

Зазначається, що хоча українські торговельні мережі й налагоджують постачання важливих продуктів та співпрацюють із вітчизняними підприємствами, більшість іноземних продуктових брендів – незнайомі споживачам. Тому українці ставляться до них з обережністю, часто воліючи купити саме український товар.

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Через це закордонним брендам важко закріпитись на нашому продуктовому ринку.

Дефіцитна хвиля

Серйозні проблеми з постачанням овочів вже відчуваються у південній частині України, які опинилися під окупацією РФ. Це може призвести до дефіциту українців. деякі овочі.

Нині на ринку спостерігається нестача молодої цибулі, моркви та буряків, які вирощували у Херсонській та Запорізькій областях.

Ми вже розповідали, що відбувається з дефіцитом солі в Україні, і писали, чому нашій країні загрожує дефіцит дешевої електроніки.

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