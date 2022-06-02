Деньги
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
❗ Угроза котла на Донбассе ⚽ Украина победила Шотландию 🔥 Герои Сегодня 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Дефицит близится? Ждать ли украинцам пустых полок в супермаркетах

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 июня, 13:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как украинские торговые компании решают вопрос с временным уходом с рынка некоторых отечественных поставщиков
На прилавках украинских магазинов появляется все больше импортных товаров
На прилавках украинских магазинов появляется все больше импортных товаров / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ходе большой войны против Украины российские оккупанты разрушают заводы по производству продуктов питания. Из-за этого в нашей стране намечается дефицит товаров, но украинские торговые сети все активные заставляют полки супермаркетов иностранными продуктами, которые на 5-20% дороже отечественных.

Об этом пишет издание Новое время. Бизнес.

Реклама

Отмечается, что украинские магазины с начала войны увеличили количество импорта до 15-20% от общего ассортимента. Так, в пресс-службе крупнейшего украинского ритейлера "АТБ-Маркет" говорят, что теперь больше закупают за границей макароны, мясные консервовы, кондитерскую продукцию и непродовольственную группу товаров. Хотя признают — поставки с украинскиз заводов надежнее, хотя в стране продолжается война.

"Бывают перебои в поставках из-за проблем с логистикой или закупкой сырья, но в целом ситуация полностью контролируемая. Небольшой дефицит есть с товарами непродовольственной группы – зубные пасты, шампуни, стиральные порошки: часть производств остановлены, часть разрушены", – говорят в АТБ.

А вот в "Метро Украины" свою сеть от дефицита обезопасили еще в первые недели российского вторжения, заключив более 250 новых контрактов с украинскими поставщиками, среди которых много небольших региональных производителей. Те категории товаров, которые было сложно найти, заменили импортом.

Реклама

При этом в "Сильпо" рассказали, чем заменили товары ГП "Артемсоль": когда завод прекратил работу из-за обстрелов, с прилавков многих магазинов исчезла соль.

"В апреле мы начали сотрудничать с одним из старейших предприятий в Европе – Дрогобычской солеварней во Львовской области. В мае нашли новых поставщиков в Польше, Румынии и Турции", – рассказали в компании.

Отмечается, что хотя украинские торговые сети налаживают поставки важных продуктов и сотрудничают с отечественными предприятиями, большинство иностранных продуктовых брендов – незнакомы потребителям. Поэтому украицы относятся к ним с осторожностью, часто предпочитая купить именно украинский товар.

Реклама

Из-за этого заграничным брендам тяжело закрепиться на нашем продуктовом рынке.

Дефицитная волна

Серьезные проблемы с поставкой овощей уже ощущаются в южной части Украины, которые оказались под оккупацией РФ. Это может обернуться для украинцев дефицитом некоторые овощей.

Сейчас на рынке наблюдается нехватка молодого лука, моркови и свеклы, которые выращивали в Херсонской и Запорожской областях.

Мы уже рассказывали, что происходит с дефицитом соли в Украине, и писали, почему нашей стране грозит дефицит дешевой электроники.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
40,97
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
50,99
54,99
42,09
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
56,99
41,38
-
50,00
55,00
39,95
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
TOP-5 в Украине
Самые востребованные сферы
Транспорт и логистика

Транспорт и логистика

IТ и интернет

IТ и интернет

Строительство

Строительство

Рабочий персонал

Рабочий персонал

Продажи

Продажи

На какие профессии спрос
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Цена вопроса
Сколько стоит квартира в Польше?
Ответ
Must Know
Штрафы для пешеходов и велосипедистов

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход дороги в неположенном месте – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Переход на красный свет светофора – 255 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Нарушение ПДД при езде на велосипеде – 425 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Езда на велосипеде в нетрезвом виде – 680 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Создание аварийной ситуации – 850 грн

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Валюта
Что будет с долларом?
Узнать!
Цены
Что подорожало больше всего за год
1
Овощи Овощи
67,2%
2
Макаронные изделия Макаронные изделия
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукты Фрукты
23,5%
5
Рыба Рыба
22,1%
6
Хлеб Хлеб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сыр и творог Сыр и творог
18,8%
9
Мясо Мясо
15,3%
10
Подсолнечное масло Подсолнечное масло
14,7%
Какие продукты станут редкостью?
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29936.06

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1821.34

Litecoin (LTC)

63.27

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять