Дефицит близится? Ждать ли украинцам пустых полок в супермаркетах

Рассказываем, как украинские торговые компании решают вопрос с временным уходом с рынка некоторых отечественных поставщиков

На прилавках украинских магазинов появляется все больше импортных товаров / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В ходе большой войны против Украины российские оккупанты разрушают заводы по производству продуктов питания. Из-за этого в нашей стране намечается дефицит товаров, но украинские торговые сети все активные заставляют полки супермаркетов иностранными продуктами, которые на 5-20% дороже отечественных.

Об этом пишет издание Новое время. Бизнес.

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Отмечается, что украинские магазины с начала войны увеличили количество импорта до 15-20% от общего ассортимента. Так, в пресс-службе крупнейшего украинского ритейлера "АТБ-Маркет" говорят, что теперь больше закупают за границей макароны, мясные консервовы, кондитерскую продукцию и непродовольственную группу товаров. Хотя признают — поставки с украинскиз заводов надежнее, хотя в стране продолжается война.

"Бывают перебои в поставках из-за проблем с логистикой или закупкой сырья, но в целом ситуация полностью контролируемая. Небольшой дефицит есть с товарами непродовольственной группы – зубные пасты, шампуни, стиральные порошки: часть производств остановлены, часть разрушены", – говорят в АТБ.

А вот в "Метро Украины" свою сеть от дефицита обезопасили еще в первые недели российского вторжения, заключив более 250 новых контрактов с украинскими поставщиками, среди которых много небольших региональных производителей. Те категории товаров, которые было сложно найти, заменили импортом.

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При этом в "Сильпо" рассказали, чем заменили товары ГП "Артемсоль": когда завод прекратил работу из-за обстрелов, с прилавков многих магазинов исчезла соль.

"В апреле мы начали сотрудничать с одним из старейших предприятий в Европе – Дрогобычской солеварней во Львовской области. В мае нашли новых поставщиков в Польше, Румынии и Турции", – рассказали в компании.

Отмечается, что хотя украинские торговые сети налаживают поставки важных продуктов и сотрудничают с отечественными предприятиями, большинство иностранных продуктовых брендов – незнакомы потребителям. Поэтому украицы относятся к ним с осторожностью, часто предпочитая купить именно украинский товар.

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Из-за этого заграничным брендам тяжело закрепиться на нашем продуктовом рынке.

Дефицитная волна

Серьезные проблемы с поставкой овощей уже ощущаются в южной части Украины, которые оказались под оккупацией РФ. Это может обернуться для украинцев дефицитом некоторые овощей.

Сейчас на рынке наблюдается нехватка молодого лука, моркови и свеклы, которые выращивали в Херсонской и Запорожской областях.

Мы уже рассказывали, что происходит с дефицитом соли в Украине, и писали, почему нашей стране грозит дефицит дешевой электроники.