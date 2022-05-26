Даремно розвели паніку? Чому сіль подорожчала і чи вистачить її на всіх

Розповідаємо, через що в Україні зросла вартість солі, і чому не варто панікувати і купувати її мішками

Що відбувається із сіллю / Фото: Колаж: Сьогодні,

Найбільше в Європі підприємство із солевидобутку ДП "Артемсіль" зупинило роботу через обстріли. Це стало однією з причин, чому з прилавків магазинів почала зникати сіль, а ціни за кілограм подекуди зросли до 90 грн.

Про те, що іще вплинуло на таку ситуацію з продуктом, розповів власник ТМ SOLEVAR і ТМ Солонка Віталій Логінов.

Реклама

Чому ціни зросли і чи вистачить солі на всіх

Підприємець зазначає, що через війну багато підприємств в Україні більше не працюють. Крім того, втрачені склади рітейлу. Також через війну виникли проблеми з логістикою. Через це ціни зросли і на товари, і на їхні виробничі складові.

До цього додається також навантаження на регіональні ринки, тому що багато людей змушені були переїхати у інші регіони країни. Врешті-решт почався сезон домогосподарств на соління.

Усі ці чинники і призвели до того, що сіль в Україні здорожчала.

Реклама

Водночас Логінов наголошує, що солі для магазинів вистачає. Вона є і на державних підприємствах, і на вцілілих складах.

Але причина, чому полиці заповнюють частково, полягає в тому, що потрібно утримувати баланс і попит.

"Ще до війни сіль на полицях була різних країн виробників від морської до Пакистанської, навіть пластівцями і з прянощами. Сьогодні логістика стала проблемою, закриті порти, залізниця, тому фактично автотранспорт наше все на сьогодні. А це потребує час на доставку і збільшення собівартості", – зазначив Логінов.

Реклама

Він додав, що потреби людей значно менші, ніж та кількість, яку купують люди в паніці.

"Моїй родині потрібно на місяць 0,5 кг солі. Не потрібно скуповувати і робити навантаження на ринок", – наголосив Логінов.

Як зараз вирішують проблему

За словами підприємця, виробники, гравці ринку зараз об'єднуються і формують маршрути для доставки солі. Логінов додав, що в Україні є всі види солі, і державі після війни потрібно звернути увагу і відновити соляну галузь від Криму, Херсону до Дрогобича і Солотвино.

Проблеми можуть виникнути, однак не в звичайних людей. Вони торкнуться виробничих галузей, а взимку комунальних служб.

Про це розповідав і депутат Київської міської ради Костянтин Яловий. За його словами, якщо кам'яну сіль на кухні цілком можна замінити морською, то у промисловості такої можливості немає. Виробники харчової продукції зіткнуться з неабиякими проблемами, адже на носі сезон консервації овочів.

На додачу до всього, брак солі відчувається і в хімічній промисловості та у підприємств, які відповідають за зимову обробку доріг та злітно-посадкових смуг.

Загалом, в Україні, окрім "Артемсолі", є ще два відомих (з-поміж інших) родовища: Слов'янське, яке знаходиться в Донецькій області і де ситуація теж доволі складна, і Солотвинське у Закарпатській, яке, своєю чергою, почало розмиватися після великих повеней у 1998 і 2001 роках та й загалом має застаріле виробництво.

"Сьогодні" раніше розповідали, що споживча інфляція в Україні у річному вимірі прискорилася до 16,4%, з початку цього року ціни зросли на 10,9%, а якщо порівнювати з місяцем березнем, то на 3,1%.

Ми також розібралися з експертами, які ще товари в Україні будуть у дефіциті, поки триватиме війна.