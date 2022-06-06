Избежать невозможно: совладелец Rozetka спрогнозировал новый дефицит в Украине

Рассказываем, что уже совсем скоро будет тяжело купить в украинских магазинах, и почему так случится

В Украине будет дефицит бытовой техники / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны в Украине возникло много проблем с поставкой различных товаров. Уже есть некоторые прогнозы по дефициту продуктов, однако в магазинах может возникнуть и нехватка бытовой техники.

Об этом рассказал совладелец онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечеткин изданию Forbes.

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Порты заблокированы, логистика нарушена

Из-за того, что в Украине заблокированы морские порты, поставлять по этому пути разную продукцию невозможно. Для больших партий наземные пути недоступны в полной мере, поскольку есть еще очень много других товаров, и поставлять все это вместе просто нету ресурса.

Все это приводит к тому, что в Украине возникнет дефицит бытовой техники.

"И производители, и дистрибьюторы делают все, чтобы предотвратить этот дефицит. Но надо понимать, что нестабильная гривня плюс разрушенная цепочка поставок приводят к тому, что он точно будет. И точно будет проблема с ассортиментом", – объяснил Чечеткин.

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По его словам, в первую очередь украинцы почувствуют отсутствие ассортимента.

"Базовые холодильник и стиральная машинка будут, а вот если ты захочешь чего-нибудь особенного, то нет", – заметил Чечеткин.

Он добавил, что это касается не только бытовой техники. В то же время есть и то, что выравнивает ситуацию, а именно падение спроса на данную продукцию. Кроме того, ослаблять кризис будут помогать малые предприниматели, которые будут привозить маленькие партии из разных стран.

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"Да, это будет дороже. И не будет ассортимента. Но они всегда быстрее идут на кардинальные изменения. Вот эта нестабильность породит новых игроков и новых звезд. Потому что всегда кризис – это новые возможности", – отметил соучредитель Rozetka.

Дефицит бензина продолжается

"Сегодня" уже рассказывали, что бензина у украинских АЗС все еще не хватает, не все виды топлива есть на заправках. Кроме того, постоянно дорожает автогаз, в то время как стоимость другого топлива пока не растет.

Как мы писали, в воскресенье, 5 июня, заплатить за разные виды топлива нужно было столько:

А-95+ – 51,47 грн/л;

А-95 – 50,28 грн/л;

А-92 – 49,53 грн/л;

ГП – 56,42 грн/л;

автогаз – 41,93 грн/л.

Читайте в нашем материале, сколько стоит топливо на разных АЗС.

Мы тоже рассказывали, какие лимиты на покупку бензина действуют на ОККО, WOG, Shell и БРСМ с начала июня. Читайте также, что изменилось на польско-украинской границе и как это отразится на бензиновом кризисе.