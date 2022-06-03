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Ліміти нові, ціни захмарні: скільки пального можна купити на ОККО, WOG та UPG

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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3 червня, 16:11
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Розповідаємо, які обмеження на купівлю пального діють у різних мережах АЗС на початку червня
Які ліміти діють на заправках на початку червня
Які ліміти діють на заправках на початку червня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Бензинова криза в Україні триває, ціни на пальне ростуть, і поки АЗС не готові скасовувати обмеження на його продаж.

"Сьогодні" зібрали актуальну інформацію щодо лімітів, які діють на різних заправках на початку червня.

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Обмеження на ОККО

На ОККО для кожного клієнта, який є учасником програми лояльності Fishka, діють персональні ліміти.

У тих, в кого є картка Fishka, в залежності від персонального ліміту, можуть купити в одне авто від 15л до 30л пального. Однак бензин продадуть лише у тому випадку, якщо він буде в наявності на цій заправці, і клієнт оплатить її готівкою або банківською карткою.

Такі обмеження діють на одну заправку. Наступну можна здійснити вже через 3 години, але не більше, ніж 3 рази на добу.

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Водночас без картки Fishka заправитись у цій мережі неможливо.

Ліміти на WOG

У цій мережі 3 червня правила оновились. Тут також для заправки потрібна картка лояльності PRIDE. За її наявності купити пальне можна з такими умовами:

  • 20 літрів на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE;
  • 40 літрів на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку;
  • 40 літрів на добу – при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE;
  • 40 літрів на добу – якщо клієнт розраховується безготівковим способом по талону;
  • індивідуальні ліміти – якщо клієнт розраховується безготівковим способом за паливною карткою.

Заливати пальне можна виключно в бак. У компанії також попередили, що протягом одного візиту на заправку купувати пальне з різних карток PRIDE заборонено.

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Нові правила на UPG

2 червня компанія теж оголосила про оновлення лімітів. Тепер діють такі умови:

  • якщо клієнт відсканує бонусну картку UPGgood, то зможе купити 40 літрів будь-якого виду пального;
  • якщо картки нема, то йому доступно лише 10 літрів.

Змінилися правила і для автогазу:

  • зі скануванням бонусної картки UPGgood ліміту на купівлю автогазу нема;
  • без сканування купити можна лише 10 літрів.

Ліміти у інших мережах

Щодо мережі "БРСМ", то на цих заправках ще з початку травня діютьтакі обмеження:

  • 95 Euro Plus, 92 Euro, 95 Premium – можна купити 20 літрів;
  • ДП Euro plus – 50 л;
  • Газ – 30 л.

На Shell повідомляють про такі ліміти для всіх регіонів України, окрім західного:

  • 10 літрів (бензин і дизель);
  • газ – без обмежень;
  • корпоративним клієнтам В2В – 30 літрів на добу.

На АЗС у західних регіонах обмеження такі:

  • 20 літрів (бензин і дизель);
  • газ – без обмежень;
  • корпоративним клієнтам В2В – 100 літрів на добу.

Що буде з цінами на бензин після передачі Glusco "Нафтогазу"

Раніше "Сьогодні" писали, що заступник директора НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев пояснив, що рішення Кабміну передати "Нафтогазу" близько 170 заправок Glusco не допоможе знизити високі ціни на пальне.

Експерт зазначив, що саме на базі Glusco жодної державної мережі заправок створено не буде.

"Група "Нафтогаз" – комерційна компанія, єдина мета якої за статутом – отримання прибутку для акціонера. Якщо якимось дивним чином керівництво Glusco погодиться без суду передати корпоративні права або управління ними "Нафтогазу", то просто на ринку з'явиться ще один учасник", – пояснив Рябцев.

Він додав, що поки в статуті "Нафтогазу" не буде відповідних змін і не буде встановлено наглядової ради та ще низки перетворень мови про державну мережу йти не може. Відповідно, встановлювати низькі ціни ніхто не буде, так само, як і не буде забезпечувати стабілізацію паливного ринку.

Читайте також, що змінилося на польсько-українському кордоні, і як це вплине на бензинову кризу, і для кого "Нафтогаз" встановив пільговий тариф на блакитне пальне до кінця липня.

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