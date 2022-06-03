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Дива не чекати? Що буде з цінами на бензин після передачі Glusco "Нафтогазу"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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3 червня, 09:49
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Експерт розповів, що потрібно "Нафтогазу" для створення національної мережі заправок
"Нафтогаз" не знижуватиме ціни на Glusco
"Нафтогаз" не знижуватиме ціни на Glusco / Фото: Getty Images, Glusco, Колаж: Сьогодні

Рішення Кабміну передати "Нафтогазу" близько 170 заправок Glusco не допоможе знизити високі ціни на пальне.

Про це заявив заступник директора НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев виданню "Фокус".

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Експерт наголосив, що саме на базі Glusco жодної державної мережі заправок створено не буде.

"Група "Нафтогаз" – комерційна компанія, єдина мета якої за статутом – отримання прибутку для акціонера. Якщо якимось дивним чином керівництво Glusco погодиться без суду передати корпоративні права або управління ними "Нафтогазу", то просто на ринку з'явиться ще один учасник", – розповів експерт.

Рябцев наголосив, що поки в статуті "Нафтогазу" не буде відповідних змін і не буде встановлено наглядової ради та ще низки перетворень – мови про державну мережу йти не може.

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А отже, ніхто не буде встановлювати низькі ціни або забезпечувати стабілізацію паливного ринку.

Якщо відкриють державну мережу?

Для державної мережі, яку "Нафтогазу" дали завдання створити, компанія зможе закуповувати бензин за вигіднішою ціною за рахунок опту.

При цьому у нинішніх умовах, літр бензину А-95 не може коштувати менше 40 грн за літр.

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За словами головного редактора видання "Нафторинок" Олександра Сіренко, НАК має перевагу у вигляді значного фінансового ресурсу.

Це означає, що "Нафтогаз" може забронювати танкер із пальним у 30 тис. тонн і додати до ціни лише 2 долари на тонну, умовно.

Тож якщо національна мережа АЗС запрацює, ціни на пальне там дійсно можуть бути нижче, ніж на інших заправках.

"Сьогодні" раніше писали, яке майно ще отримає "Нафтогаз" і розповідали, для кого НАК встановив пільговий тариф на блакитне паливо до кінця липня.

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