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Чуда не ждать? Что будет с ценами на бензин после передачи Glusco "Нафтогазу"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 июня, 09:49
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Эксперт рассказал, что нужно "Нафтогазу" для создания национальной сети заправок
"Нафтогаз" не будет снижать цены на Glusco
"Нафтогаз" не будет снижать цены на Glusco / Фото: Getty Images, Glusco, Коллаж: Сегодня

Решение Кабмина передать "Нафтогазу" около 170 заправок Glusco не поможет снизить высокие цены на топливо.

Об этом заявил заместитель директора НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев изданию "Фокус".

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Эксперт подчеркнул, что именно на базе Glusco никакой государственной сети заправок создано не будет.

"Группа "Нафтогаз" – коммерческая компания, единственная цель которой по уставу – получение прибыли для акционера. Если каким-то странным образом руководство Glusco согласится без суда передать корпоративные права или управление ими "Нафтогазу", то просто на рынке появится еще один участник", – рассказал эксперт.

Рябцев подчеркнул, что пока в уставе "Нафтогаза" не будет соответствующих изменений и не будет установлен наблюдательный совет и еще ряд преобразований – речи о государственной сети идти не может.

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А значит, никто не будет устанавливать низкие цены или обеспечивать стабилизацию топливного рынка.

Если откроют государственную сеть?

Для государственной сети, которую "Нафтогазу" дали задание создать, компания сможет закупать бензин по более выгодной цене за счет опта.

При этом в нынешних условиях литр бензина А-95. не может стоить менее 40 гривен за литр.

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По словам главного редактора издания "Нафторинок" Александра Сиренко, у НАКа есть преимущество в виде значительного финансового ресурса.

Это значит, что "Нафтогаз" может забронировать танкер с горючим в 30 тыс. тонн и добавить к цене всего 2 доллара на тонну, условно.

Так что если национальная сеть АЗС заработает, цены на горючее там действительно могут быть ниже, чем на других заправках

"Сегодня" ранее писали, какое имущество еще получит "Нафтогаз" и рассказывали, для кого НАК установил льготный тариф на голубое топливо до конца июля.

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