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WOG змінила ліміти на бензин – скільки пального можна залити в одне авто

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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3 червня, 09:00
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Розповідаємо, які обмеження почали діяти в мережі заправок WOG вже з п'ятниці, 3 червня
Що змінилося в мережі WOG
Що змінилося в мережі WOG / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Бензинова криза в Україні триває, ціни на пальне досить високі, і воно не завжди є на заправках. 2 червня на WOG у асортименті був лише А-95 і дизель. На тлі цього дефіциту компанії встановлюють нові ліміти на відпуск пального.

З 3 червня на WOG бензин продають за новими правилами. Про них повідомила пресслужба мережі.

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Скільки бензину тепер можна купити

Для всіх клієнтів, які хочуть купити пальне, все ще потрібна картка лояльності PRIDE. За її наявності купити пальне можна з такими умовами:

  • 20 літрів на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE;
  • 40 літрів на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку;
  • 40 літрів на добу – при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.

"Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 літрів пального на добу по талонах, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки", – пояснили в компанії.

Важливо, що протягом одного візиту на заправку купити пальне з різних карток PRIDE заборонено.

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Крім того, з 3 червня на заправці можна залити пальне виключно в бак авто, у каністру заливати його можна лише спецтранспорту за окремим погодженням.

"Вказані зміни реалізуютьcя з метою забезпечення рівних умов доступу до пального всім клієнтам, щоб зменшити необхідність повторних заправок авто та черг на АЗК, а також мінімізувати спроби спекуляцій з пальним", – зазначили у WOG.

Ліміти оновлюють й інші АЗС

З 2 червня мережа UPG також змінила правила відпуску пального. Тепер для приватних осіб умови такі:

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  • якщо клієнт відсканує бонусну картку UPGgood, то зможе купити 40 літрів будь-якого виду пального;
  • якщо картки нема, то йому доступно лише 10 літрів.

Трохи інші правила встановили на автогаз:

  • зі скануванням бонусної картки UPGgood ліміту на купівлю автогазу нема;
  • без сканування купити можна лише 10 літрів.

Водночас для юридичних осіб і ФОП умови не змінились.

"Сьогодні" також писали, що бензинова криза може скоро закінчитись. Основна причина дефіциту – складна логістика. Читайте, що змінилося на польсько-українському кордоні, і як це вплине на бензинову кризу. Крім того, ми роз'яснили, як українці самостійно погіршують ситуацію з бензиновою кризою.

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