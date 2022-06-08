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Все из-за войны с РФ: Украина ощущает дефицит некоторых продуктов

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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8 июня, 17:57
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Рассказываем, чего ожидать от цен на импортные продукты в Украине
Украина столкнулась с дефицитом ранних овощей
Украина столкнулась с дефицитом ранних овощей / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине можно почувствовать дефицит ранних овощей, среди которых томаты, огурцы и зелень (петрушка, укроп, зеленый лук).

Об этом во время информационного телемарафона рассказал заместитель председателя всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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"Это то, чего обычно было достаточно, а на майские праздники люди сетовали, что его было мало, сейчас оно стоит довольно дорого. Это последствия, которые мы несем из-за оккупации наших южных регионов Украины", – сказал Марчук.

Дефицит ощущается в ценах на ранние овощи, которые заметно выросли. Сейчас украинцев обеспечивают запасами, которые есть на деоккупированной территории Украины и за счет импорта.

На импортные овощи и фрукты, завозимые из Турции, Польши и Балканского полуострова цены могут возрасти больше.

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"Здесь главная задача, чтобы была платежеспособность украинцев, все же в этот трудный период времени позволить себе определенные вещи, потому что цены действительно могут пойти вверх на процентов 15-20. И это связывается с логистическими затратами, которые будут нести поставщики", – объяснил эксперт.

Однако риска голода в Украине нет, подчеркнул Денис Марчук.

Достаточно ли в Украине других продуктов?

Экономист Алексей Дорошенко рассказал, что нас ожидает неплохой урожай в этом году, которого хватит даже на экспорт.

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Дефицит соли эксперт назвал искусственным и предостерегал украинцев от накопления запасов, которые они покупают в магазинах по сумасшедшим ценам

По его словам, скоро цены на нее нормализуются, поскольку соль уже законтрактована за границей.

"Сегодня" раньше писали, как РФ провоцирует дефицит продуктов в оккупированном Херсоне и рассказывали, ждать ли украинцам пустых полок в супермаркетах.

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