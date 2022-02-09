Гривня внезапно начала слабеть: НБУ рассчитал новый курс доллара

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 10 февраля

Нацбанк рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на четверг, 10 февраля:

09.02 10.02 Смена 1 доллар США 27,99 грн 27,98 грн +0,01 1 евро 31,92 грн 31,99 грн +0,07

По сравнению с курсом НБУ на среду, 9 февраля, курс доллара вырос на одну копейку, а евро – на 7 копеек.

Реклама

Что будет с курсом до конца недели?

По мнению экспертов "Сегодня", гривня в ближайшее время будет укрепляться относительно доллара, но только в том случае, если не будет поступать новых панических новостей со стороны РФ.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что курс продажи доллара будет колебаться в рамках 28,2-28,5 грн, но если хлынет новая волна негатива – может подскочить до 29 грн.

Реклама

По словами члена экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, курс американской валюты будет колебаться в в коридоре 28-28,5 грн/доллар в течение недели.

Более оптимистично настроен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он считает, что гривня укрепится до 28-28,2 грн/доллар в продаже, а в покупке может опуститься ниже 28 грн.

"Сегодня" писали, что будет с курсом доллара в феврале, а также рассказывали, сколько на самом деле должна стоить гривня.