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Гривня раптом почала слабшати: НБУ розрахував новий курс долара

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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9 лютого, 18:02
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 10 лютого
Нацбанк розрахував новий курс валют
Нацбанк розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 10 лютого:

09.0210.02Зміна
1 долар США27,99 грн 27,98 грн +0,01
1 євро31,92 грн 31,99 грн +0,07

Порівняно з курсом НБУ на середу, 9 лютого, курс долара зріс на одну копійку, а євро – на 7 копійок.

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Що буде з курсом до кінця тижня?

На думку експертів "Сьогодні", гривня найближчим часом зміцнюватиметься щодо долара, але тільки в тому випадку, якщо не надходитиме нових панічних новин з боку РФ.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що курс продажу долара коливатиметься в рамках 28,2-28,5 грн, але якщо хлине нова хвиля негативу – може підскочити до 29 грн.

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За словами члена економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, курс американської валюти коливатиметься в коридорі 28-28,5 грн/долар протягом тижня.

Оптимістичніше налаштований президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Він вважає, що гривня зміцниться до 28-28,2 грн/долар у продажу, а у купівлі може опуститися нижче 28 грн.

"Сьогодні" писали, що буде з курсом долара у лютому, а також розповідали, скільки насправді має коштувати гривня.

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