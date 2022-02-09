Гривня раптом почала слабшати: НБУ розрахував новий курс долара

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 10 лютого:
|09.02
|10.02
|Зміна
|1 долар США
|27,99 грн
|27,98 грн
|+0,01
|1 євро
|31,92 грн
|31,99 грн
|+0,07
Порівняно з курсом НБУ на середу, 9 лютого, курс долара зріс на одну копійку, а євро – на 7 копійок.
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Що буде з курсом до кінця тижня?
На думку експертів "Сьогодні", гривня найближчим часом зміцнюватиметься щодо долара, але тільки в тому випадку, якщо не надходитиме нових панічних новин з боку РФ.
Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що курс продажу долара коливатиметься в рамках 28,2-28,5 грн, але якщо хлине нова хвиля негативу – може підскочити до 29 грн.
За словами члена економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, курс американської валюти коливатиметься в коридорі 28-28,5 грн/долар протягом тижня.
Оптимістичніше налаштований президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Він вважає, що гривня зміцниться до 28-28,2 грн/долар у продажу, а у купівлі може опуститися нижче 28 грн.
"Сьогодні" писали, що буде з курсом долара у лютому, а також розповідали, скільки насправді має коштувати гривня.