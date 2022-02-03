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Індекс Біг-Маку: яким насправді має бути курс долара в Україні

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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3 лютого, 14:55
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Гривня серйозно просіла у рейтингу оцінки світових валют
Курс долара в Україні дуже завищений
Курс долара в Україні дуже завищений / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Долар в Україні "повинен" коштувати близько 12 гривень, а українська валюта недооцінена на 58,1%.

Про це свідчать дані рейтингу на основі "індексу Біг-Маку" видання The Economist за січень 2022 року.

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У рейтингу "Недооціненість національних валют" Україна посіла шосте місце з кінця. За даними видання, ціна Біг-Маку в Україні – 69 грн, тоді як в Америці – 5,81 дол. Ще нижче за українську гривню опинилися національні валюти Росії, Індонезії, Малайзії, Туреччини та Румунії.

Це означає, що курс української валюти недооцінений на 58,1% у порівнянні з фактичним обмінним курсом 28,37 грн/долар, а курс купівельної спроможності має бути на рівні 11,88 грн/долар.

Трійка найбільш переоцінених валют у світі:

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  • Швейцарський франк – на 20,2%;
  • Норвезька крона – 10,0%;
  • Американський долар.

"Індекс Біг Маку" The Economist розраховує з 1986 року на основі ціни бутерброду у різних країнах світу, щоб визначити, наскільки валюта країни недооцінена (або переоцінена) щодо долара США. В основі розрахунку – ціна на бургер у США. Вважається, що в національній валюті будь-якої держави Біг-Мак у перерахунку на долари має коштувати стільки ж. Якщо його ціна більша – валюта переоцінена до долара, менша – недооцінена.

Індекс споживчих цін в Україні

Базовий індекс споживчих цін (БІСЦ) у грудні 2021 року у порівнянні з листопадом становив 100,4%.

За інформацією аналітиків, за весь 2021 рік індекс споживчих цін зріс на 107,9%. Це призвело до серйозного подорожчання товарів та послуг.

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Раніше ми повідомляли, що в Міністерстві економіки вважають, що зростання цін на продукти пов'язане з пандемією коронавірусу у світі.

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