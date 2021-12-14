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Продукти в Україні дорожчають: у Мінекономіки знайшли виправдання уряду

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
14 грудня, 12:13
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Влада ніяк не може вплинути на ціни, адже вони ростуть не тільки в Україні, а в усьому світі
У міністерстві звинуватили у подорожчанні розвинені країни та "імпорт інфляції з них"
У міністерстві звинуватили у подорожчанні розвинені країни та "імпорт інфляції з них" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Міністерстві економіки вважають, що зростання цін на продукти – це не результат діяльності українського уряду, а інших країн, які борються із наслідками коронавірусу.

Про це в ефірі "Свобода слова" на ICTV заявила голова відомства Юлія Свириденко.

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"Зростання цін – не результат діяльності українського уряду, а результат діяльності розвинених країн, які боролися з наслідками COVID-19. Виходячи з того, що економіка країни відкрита, ми імпортували цю інфляцію", – запевняє Свириденко.

Водночас, вона сказала, що влада ніяк не може вплинути на зростання цін, адже вони змінюються не лише в Україні, а в усьому світі.

"Ціни зростають тому, що є світові ціни, тому що є відкрита економіка України, ми експортуємо ці продукти, тому це зростання і відбувається. На ціни на світових ринках ми не можемо вплинути", – пояснила міністр.

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Вартість "борщового набору"

В Україні останнім часом подорожчали овочі так званого борщового набору. З початку 2021 року ціни злетіли у 2,6 рази.

Оптові ціни найбільше зросли на такі види товарів:

  • морква – подорожчала вдвічі;
  • цибуля – подорожчала в 2,5 рази;
  • капуста та буряк – подорожчали втричі.

Раніше ми повідомляли, що в Україні перед новим роком зростають ціни на продукти, а сало вже коштує дорожче за м'ясо.

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Нагадаємо, що за 2021 рік на 21% зріс індекс вартості олів'є, оскільки у країні спостерігається зростання цін майже на всі категорії товарів.

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