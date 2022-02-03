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Индекс Биг-Мака: каким на самом деле должен быть курс доллара в Украине

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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3 февраля, 14:55
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Гривня серьезно просела в рейтинге оценки мировых валют
Курс доллара в Украине сильно завышен
Курс доллара в Украине сильно завышен / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Доллар в Украине "должен" стоить около 12 гривен, а украинская валюта недооценена на 58,1%.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга на основе "индекса Биг-Мака" издания The Economist за январь 2022 года.

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В рейтинге "Недооцененность национальных валют" Украина заняла шестое место с конца. По данным издания, цена Биг-Мака в Украине – 69 грн, тогда как в Америке – 5,81 долл. Еще ниже украинской гривни котируются валюты России, Индонезии, Малайзии, Турции и Румынии.

Это значит, что курс украинской валюты недооценен на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом 28,37 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 11,88 грн/доллар.

Тройка самых переоцененных валют в мире:

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  • Швейцарский франк – на 20,2%;
  • Норвежская крона – 10,0%;
  • Американский доллар.

"Индекс Биг Мака" The Economist рассчитывает с 1986 года на основе цены бутерброда в разных странах мира, чтобы определить, насколько валюта страны недооценена (или переоценена) по отношению к доллару США. В основе расчета – цена на бургер в США. Считается, что в национальной валюте любого государства Биг-Мак в пересчете на доллары, должен стоить столько же. Если его цена больше – валюта переоценена к доллару, меньше – недооценена.

Индекс потребительских цен в Украине

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ) в декабре 2021 года, по сравнению с ноябрем, составил 100,4%.

По информации аналитиков, за весь 2021 год индекс потребительских цен вырос на 107,9%. Это привело к серьёзному подорожанию товаров и услуг.

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Ранее мы сообщали, что в Министерстве экономики считают, что рост цен на продукты связан с пандемией коронавируса в мире.

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