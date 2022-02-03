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Долар почав посилювати позиції: яким буде курс гривні далі

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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3 лютого, 08:39
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 3 лютого
Що буде з курсом 3 лютого
Що буде з курсом 3 лютого / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 3 лютого, оновив офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 28,38 грн;
  • 1 євро – 32,14 грн;
  • 1 злотий – 7,07 грн;
  • 10 російських рублів – 3,74 грн.

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Який курс на міжбанку?

У середу на міжбанку валюта торгувалася так: долар, який розпочав торги зі значень 28,40/28,42 грн, завершив їх падінням на 10-12 копійок у купівлі та продажу – 28,28/28,30 грн/дол.

Євро відкрив торги у діапазоні 32,04/32,06 грн, а до закриття міжбанку подешевшав на 7 копійок у купівлі та продажу – 31,97/31,99 грн.

Долар не помічник: куди краще вкласти гроші

Зростання курсу трохи притихло з початком нового тижня. Експерти стверджують, валюти на ринку зараз достатньо.

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Аналітики Економічного дискусійного клубу радять вкладати вільну гривню не у валюту, а, наприклад, придбати побутову техніку, яка ще не встигла подорожчати, хоч і не заперечують – відлуння дорогого долара та світова інфляція змусять магазини піднімати цінники.

Також експерти відзначають, що купувати зараз долари про запас – це не найкраща інвестиція.

За словами представника Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, бізнес має набагато менш оптимістичні очікування щодо курсу долара, і постачальники вже закладають у свої товари курс набагато вищий за 29 гривень.

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Раніше ми пояснювали, що трапиться з курсом долара у разі повномасштабного вторгнення військ РФ до України.

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