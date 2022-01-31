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Українська гривня опинилася в чужих руках: що буде з курсом валют найближчим часом

Олександр Панченко Олександр Панченко Редактор Сьогодні Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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31 січня, 11:14
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Експерти розповідають про подальше майбутнє української гривні
Чого очікувати від гривні в подальшому?
Чого очікувати від гривні в подальшому? / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Нещодавні коливання на ринку валют змусили інвесторів захвилюватися, а експертів долучити весь свій багаж знань, щоб спрогнозувати подальші можливі скачки долара.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак налаштовані оптимістично.

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В коментарі "Сьогодні" вони зауважили, що на гривню чекає зміцнення, проте від України це не залежить.

Так, Андрій Шевчишин переконаний, що цього тижня очікується рух на рівні 28,75 — 29,1 грн за долар, проте за умови, якщо не буде нового потоку новин про ескалацію. Адже це змусить нерезидентів відновити активні продажі.

Населення та експортери, що притримують у період зростання курсу валюту, почнуть її продавати, посилюючи зростання пропозиції, – аналізує Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин також дотримується подібної думки. Він вважає, якщо Нацбанк продовжить продавати валюту, курс утримається у коридорі 28,7-29 грн/долар.

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Максим Орищак та Олександр Охріменко курс долара також очікують на рівні 28,7 грн.

Купувати чи продавати?

Експерти в один голос кажуть: продавати валюту зараз вигідно, а купувати не варто.

За словами Андрія Шевчишина, інвестувати в долар можна на тривалий термін лише тоді, як курс опуститься до позначки 28,6 грн за долар.

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Олег Пендзин рекомендує за надлишки гривні придбати побутову техніку, поки вона не встигла подорожчати. Адже, як зауважує експерт, найближчими місяцями інфляція прискориться.

Раніше ми писали, що сталося з курсом за минулий тиждень, а також розповідали, чому Україна може стати каталізатором падіння світової економіки.

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