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Гривня укрепилась: цена на доллар и евро резко просела

9 декабря, 08:48

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал стоимость украинской валюты к доллару и евро

На среду, 9 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 28,08 грн;
  • 1 евро – 34,05 грн;
  • 10 российских рублей – 3,84 грн.
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По сравнению со вчерашними значениями курс доллара упал еще на 16 копеек после снижения на пять копеек в предыдущий банковский день. В целом за неделю – со 2 по 9 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 50 копеек. Аналитики считают, что в ближайшее время доллар может подешеветь еще сильнее.

Курс евро упал на 21 копейку после снижения на 13 копеек днем ранее. Однако в целом стоимость евровалюты остается выше психологической отметки в 34 гривни, что происходит впервые с февраля 2018 года.

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Стоимость 10 российских рублей 9 декабря выросла на две копейки.

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 8 декабря, доллар на межбанке вырос на три копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,14/28,16 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на четыре копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,11/34,14 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

В госбюджете-2020 расчеты изначально производились, исходя из курса 27,5 грн/долл на конец 2020 года, однако позже курс был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 закладывают средний курс 29,1 гривни за доллар.

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При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель.

А МВФ в обновленном прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

  • 2020 год – 27,20 грн;
  • 2021 год – 28,12 грн;
  • 2022 год – 27,96 грн;
  • 2023-2025 годы – 28,10 грн.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.
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Источник: Сегодня

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