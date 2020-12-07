В Украине начинается валютное затишье: что будет с курсом доллара

Доллар после снижения в официальных курсах 7 декабря держится на межбанке на уровне 28,27 гривни на фоне пассивности покупателей – нерезидентов и импортеров. В ближайшее время гривня может сохранить стабильность в диапазоне 28,25-28,35 грн/долл. Не исключено и небольшое снижение курса – до 28,1 гривни на межбанке и до 28,1/28,3 гривни в банках.

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Такие прогнозы сайту "Сегодня" озвучили руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин и старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Рынок готовится к новогоднему периоду и уже снижает активность, объяснил Шевчишин. Кроме того, рынок переваривает показатели доработанного проекта бюджета-2021.

Иосуб также напомнил, что за прошедшую неделю курс доллара к гривне умеренно снизился на всех сегментах валютного рынка – на 0,6-0,8%. Самое сильное снижение наблюдалось на межбанке – с 28,50/28,51 до 28,26/28,28 гривни.

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А вот негативом выступает решение китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" начать международный арбитраж. Они хотят взыскать с Украины 3,5 млрд долларов.

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Напомним, за 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

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