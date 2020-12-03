Цифра для. Украинцы ринулись скупать наличные доллары

По итогам ноября украинцы впервые за год купили больше наличной валюты, чем продали банкам. Так, чистая покупка валюты населением в ноябре составила 127,76 млн долларов. Покупка инвалюты не превышала продажу по итогам месяца с ноября 2019 года.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По сравнению с октябрем украинцы сократили продажу валюты на 3% – до 1,32 млрд долларов в эквиваленте. А вот покупка выросла на 11,7% – до 1,44 млрд долларов в эквиваленте.

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Напомним, в сентябре украинцы продали через банковскую систему 1,45 млрд долларов – на 151,2 млн больше, чем купили. В октябре чистая продажа валюты составила 53 млн долларов.

Как известно, валюта остается одним из главных способов сохранить накопленное. Из-за того, что доллар на мировых рынках теряет вес, многие задумались о других валютах. О том, пора ли переходить на евро или юань, ранее рассказал эксперт.

А о том, какие еще виды сбережений популярны у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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