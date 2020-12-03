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Цифра для. Украинцы ринулись скупать наличные доллары

3 декабря, 09:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Ноябрь впервые за год показал чистую покупку валюты населением

По итогам ноября украинцы впервые за год купили больше наличной валюты, чем продали банкам. Так, чистая покупка валюты населением в ноябре составила 127,76 млн долларов. Покупка инвалюты не превышала продажу по итогам месяца с ноября 2019 года.

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Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

По сравнению с октябрем украинцы сократили продажу валюты на 3% – до 1,32 млрд долларов в эквиваленте. А вот покупка выросла на 11,7% – до 1,44 млрд долларов в эквиваленте.

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Напомним, в сентябре украинцы продали через банковскую систему 1,45 млрд долларов – на 151,2 млн больше, чем купили. В октябре чистая продажа валюты составила 53 млн долларов.

Как известно, валюта остается одним из главных способов сохранить накопленное. Из-за того, что доллар на мировых рынках теряет вес, многие задумались о других валютах. О том, пора ли переходить на евро или юань, ранее рассказал эксперт.

А о том, какие еще виды сбережений популярны у украинцев, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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доллар НБУ украинцы валюта данные валютный рынок

Источник: Сегодня

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