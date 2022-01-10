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Гривня продолжила падение: что будет с курсом доллара на этой неделе

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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10 января, 08:35
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 10 января
Нацбанк рассчитал новый курс валют
Нацбанк рассчитал новый курс валют / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 10 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,50 грн;
  • 1 евро – 31,11 грн;
  • 1 злотый – 6,81 грн;
  • 10 российских рублей – 3,60 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 6 января, доллар подорожал на 5 копеек, а евро на 7 копеек. Курс злотого вырос на три копейки, а рубль подешевел на две копейки.

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Что было с курсом на межбанке?

  • 6 января до закрытия межбанка американская валюта подешевела в покупке и продаже и торговалась по 27.4950/27.5150 грн. В то время как в начале торгов показатели составляли 27.5000/27.5200 грн.
  • Евро открыл межбанк со значениями 31.0420/31.0618 грн, а к концу торгов подорожал на несколько копеек – 31.1298/31.1524 грн.

Что будет с курсом после праздников?

По словам экспертов "Сегодня", после окончания праздников гривня начнет постепенно укрепляться. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отмечает, что рост курса доллара остановится сразу после окончания длинной череды праздников.

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По мнению эксперта, гривня укрепится на 27,20-27,30 грн/доллар. А вот президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отмечает, что неделя с 10 по 16 января уйдет на "раскачку", в это время на рынок начнут возвращаться продавцы и покупатели.

Американская валюта будет колебаться в диапазоне 27,35-27,40 грн/доллар, подчеркнул аналитик.

Ранее "Сегодня" писали, что будет с курсом доллара в первом квартале 2022 года, а также рассказывали, что сами украинцы думают о курсе валют в этом году.

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