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Пора срочно менять доллары? К чему готовиться украинцам в ближайшее время

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
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9 января, 18:50
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Эксперт рассказал "Сегодня", какие факторы могут негативно сказаться на стабильности валютного рынка Украины
Рассказываем, что будет с курсом в течение недели
Рассказываем, что будет с курсом в течение недели / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Первая рабочая неделя 2022 года по причине празднования православного Рождества завершилась в четверг, 6 января, поэтому объем торгов был невысоким. Курс доллара США относительно гривни закрепился на уровне 26,40.

Торговая сессия четверга по валютной паре доллар/гривня завершилась на отметке 27,52, курс евро вырос до 31,15. Как рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, сальдо активных операций НБУ на межбанке (разница между объемами покупки и продажи иностранных валют) в 2021 году составило 2,41 млрд долларов США.

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Это позволило поддерживать стабильность курса гривни, которая вошла в ТОП-10 наиболее сильных по отношению к американскому доллару валют. Эксперт считает, что рост цен на энергоносители и глобальная инфляция вскоре станут серьезной угрозой для стабильности валютного рынка Украины.

"В частности, энерготрейдеры будут вынуждены производить дополнительные закупки топлива. Остановка ряда предприятий пищевой промышленности приведет к росту импорта их продукции и, как следствие, повышению спроса на иностранные валюты, а увеличение цен на семенной материал снизит экспортную выручку аграриев", – говорит Андрей Гойлов.

В совокупности эти факторы могут нынешней зимой привести к сильной девальвации гривни. Эксперт полагает, что на следующей неделе, с 10 по 14 января, доллар США относительно гривни укрепится на уровне 27,70. А вот единая европейская валюта, судя по всему, вырастет до отметки 31,45.

Что будет с курсом в начале 2022 года

Как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.

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Эксперт рекомендует украинцам по возможности не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства, а также подготовиться к инфляционному давлению.

Также мы писали о том, что эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.

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