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Гривня продовжила падіння: що буде з курсом долара цього тижня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 січня, 08:35
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 10 січня
Нацбанк розрахував новий курс валют
Нацбанк розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 10 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,50 грн.;
  • 1 євро – 31,11 грн;
  • 1 злотий – 6,81 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,60 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем, 6 січня, долар подорожчав на 5 копійок, а євро на 7 копійок. Курс злотого виріс на три копійки, а рубль подешевшав на дві копійки.

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Що було із курсом на міжбанку?

  • 6 січня до закриття міжбанку американська валюта подешевшала у купівлі та продажу та торгувалася по 27.4950/27.5150 грн. Тоді як на початку торгів показники становили 27.5000/27.5200 грн.
  • Євро відкрив міжбанк зі значеннями 31.0420/31.0618 грн., а до кінця торгів подорожчав на кілька копійок – 31.1298/31.1524 грн.

Що буде із курсом після свят?

За словами експертів "Сьогодні", після закінчення свят гривня почне поступово зміцнюватися. Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін зазначає, що зростання курсу долара зупиниться одразу після закінчення довгої низки свят.

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На думку експерта, гривня зміцниться на 27,20-27,30 грн/долар. А ось президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко зазначає, що тиждень з 10 по 16 січня піде на "розгойдування", у цей час на ринок почнуть повертатися продавці та покупці.

Американська валюта коливатиметься в діапазоні 27,35-27,40 грн/долар, наголосив аналітик.

Раніше "Сьогодні" писали, що буде з курсом долара у першому кварталі 2022 року, а також розповідали, що самі українці думають про курс валют цього року.

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