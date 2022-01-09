Час дешевого долара скінчився? Що буде з курсом після свят

Експерти прогнозують різкі стрибки вартості валюти

Гривні пророкують девальвацію / Фото: Сьогодні, Pixabay

Першого тижня січня долар радував тих, хто продавав валюту і засмучував тих, хто збирався її купувати: курс ріс, як на дріжджах, особливо в робочу триденку між Новим роком та Різдвом. У чому причина такої незвичайної активності, а також чого чекати від долара у перший повноцінний робочий тиждень 2022 року, розповіли експерти "Сегодня".

Це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин.

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Що сталося з курсом за тиждень

Долар, після трьох днів стабільності, продовжив дорожчати у перший робочий день нового року, 4 січня, як на безготівковому, так і на готівковому ринку. Помітний висхідний тренд спостерігався усі три робочі дні: курс готівкового долара виріс одразу на 20 копійок як у продажу, так і у купівлі – до 27,63 та 27,38 грн/долар відповідно. Це на 13–15 коп. більше, ніж безготівково. На Різдво курс стабілізувався на цьому рівні. Востаннє долар коштував так дорого вісім місяців тому, у середині травня минулого року. Але тоді тренд був низхідний.

Спред (різниця між курсами купівлі та продажу), який розширився перед Новим роком одразу на 6 копійок, зберігся. Це вказувало, що валюти на готівковому ринку не так багато, а попит на неї є, тому банки та ПОВи (пункти обміну валют) були зацікавлені її купити, перепродати та заробити на великому спреді.

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Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 27,54 грн (на 27 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 27,58 грн (на 23 коп. дорожче, ніж тиждень тому. Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, що працюють на придбання валюти. Заявлений низький курс продажу там зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 27,65 грн/долар, але при цьому курс купівлі не вищий за 27,35. Декілька банків навіть встановили спред 40 копійок, купуючи долар по 27,25-27,30 грн, а продаючи по 27,65-27,70.

Нацбанк за три робочі дні послабив гривню з 27,28 до 27,46 грн, причому основний "удар" припав на 6 січня – девальвація одразу на 16 копійок. На понеділок, 10 січня, регулятор встановив ще нижчий курс – 27,50 грн/долар.

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що на зміни курсу вплинули дві взаємопов'язані причини: збільшення попиту на валюту на свята та народні хвилювання у Казахстані.

Олександр Охріменко нагадав: долар почав дорожчати ще наприкінці грудня минулого року, що вже спровокувало збільшення попиту на валюту через побоювання подальшого зростання курсу.

"У перші робочі дні нового року Мінфін виплачує відсотки за зовнішнім держборгом, для чого потрібні значні суми у валюті, а переважна більшість продавців у цей час неактивні, – каже Олександр Охріменко. – При цьому валютні спекулянти змогли розгойдати курс, використавши страхи населення щодо можливої девальвації гривні у зв'язку з ескалацією подій у Казахстані".

З ним погоджується і Олег Пендзин. Експерт не виключає, що через події у Казахстані у нас могли активізуватися власники великих сум у гривневих вкладах, які почали конвертувати їх у валюту. У відповідь банки у ту ж мить підняли курс долара, чим скористалися фінансові спекулянти.

"Головна причина – нестача валюти, насамперед на безготівковому ринку, оскільки що продавці були неактивні. Не дарма Нацбанк за 4-6 січня продав на міжбанку 100 млн доларів, при тому що перед Новим роком він купував надлишки валюти, – аналізує Олег Пендзин. – Це змогло стримати девальвацію гривні, що посилювалася, інакше спекулянти могли б розгойдати курс до 28 грн у продажу".

За оцінкою Андрія Шевчишина, курс долара вже досяг максимальних значень на хвилі низької пропозиції та високого попиту. Тому на продовження девальвації експерт не очікує.

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів розділилися. Олександр Охріменко та Олег Пендзин прогнозують, що після Різдва гривня почне зміцнюватися.

"Зростання курсу вже зупинилося, як тільки почнуться "робочі будні", гривня поступово зміцниться до 27,20-27,30 грн/долар", – прогнозує Олег Пендзин.

Олександр Охріменко каже, що наступний тиждень піде на "розгойдування": продавці та покупці почнуть поступово виходити на ринок. Оскільки готівковий ринок слідує за міжбанком, то курс готівкового долара день-два залишиться на нинішньому рівні, потім почне знижуватися до передноворічних значень, це 27,35-27,40 грн/долар.

Андрій Шевчишин очікує непростий тиждень: за його оцінкою, курс змінюватиметься вгору-вниз, причому помітно, в межах 20 коп./долар. Тобто може бути як 27,80 так і 27,40 грн/долар.

Продавати чи купувати валюту

Експерти радять здавати валюту тим, кому потрібна гривнева готівка, поки що курс долара високий. А ось покупцям варто почекати, якщо, звичайно, валюта не потрібна їм негайно.

Олександр Охріменко повторив свій прогноз: після 15 січня має розпочатись плавне зміцнення гривні. Курс може опуститись навіть до 27 грн/долар.

До речі, рік тому долар дешевшав із 10 січня до 15 березня. Тоді середній готівковий курс опустився на 50 копійок із 28,30 до 27,80 грн.

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