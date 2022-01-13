Фальшивые купюры повсюду! Где выгодно и безопасно менять доллары

Рассказываем о преимуществах и недостатках разных обменников

Выгоднее всего покупать валюту на черном рынке, однако и опаснее всего / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Покупать валюту можно разными способами: то ли в кассе банка, то ли в банковских отделениях, то ли на черном рынке. Каждый вариант имеет свои недостатки и преимущества.

Где лучше всего покупать валюту рассказал в эксклюзивном комментарии "Сегодня" Александр Болтян, аналитик компании Esperio.

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В кассе банка

Иностранную валюту выгодно покупать в кассе банка, потому что это:

надежный и безопасный способ;

курс валют в разных банках можно заранее сравнить в Интернете и выбрать самый выгодный;

за обмен валюты не будет никакой комиссии. Вы видите курс продажи и покупки валюты (обычно на цифровых табло рядом с кассой), и никаких дополнительных расходов у вас не будет.

Черный рынок

На черном рынке, как привыкли менять деньги многие из нас, менее надежно, но курс будет выгодным.

Но помните, что там много мошенников. Желая выиграть на пару сотен или тысяч гривен человек может потерять все свои деньги. Фальшивые купюры проверить может не каждый, поэтому просто быть внимательными здесь недостаточно.

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Вспомним, как еще со времен 2014 года, когда многие пытались заработать на девальвации гривни и активно спекулировали национальной валютой, стало привычным решением покупать и продавать валюту именно на черном рынке. Там всегда можно найти нужный объем.

Сейчас, когда с декабря 2021 стартовала девальвация гривны, можно ожидать, что тенденция спроса на валюту возобновится. Значит, чёрный рынок снова будет пользоваться спросом и развиваться.

Банковское отделение

В банковских отделениях может быть менее выгодным курс по сравнению с черным рынком, например, но безопасность проведения операции более высока.

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Мобильное приложение банка

Еще один вариант, это онлайн обмен валюты, для которого потребуется наличие банковских карт в двух валютах. Такой способ широко используется в странах, где развита банковская структура, как и у нас. Это означает, что валюту можно менять через Мобильное приложение банка, в котором открыты счета.

Услугу конвертации валюты онлайн предоставляют и ПриватБанк, и Monobank, и Альфа-Банк и т.д. Если вы не уверены, есть ли такая услуга в Вашем банке – скачайте мобильное приложение и задайте вопросы оператору.

Когда курс самый выгодный

Основная уловка для населения состоит в том, что курс будет наиболее выгодным в середине недели, а к концу недели, как правило, курс менее выгоден для продажи валюты или покупки валюты. Спрэды (разница между ценой покупки и продажи валюты) могут быть расширены.

Также стоит помнить о банковских выходных днях и пытаться конвертировать валюту как минимум через пару дней до их наступления. В период до начала банковских выходных может появляться определенный ажиотаж по спросу на валютообменные операции, что также является причиной увеличения спреда.

НБУ сдерживает девальвацию

Как сообщает Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, на рынке наблюдается явное преимущество покупателей над продавцами. Попытки НБУ сбить рост валютной интервенцией не принесло результата.

Среди покупателей – нерезиденты, которые продолжают выходить из гривневых активов, в том числе выводят дивиденды. ОВГЗ все менее интересны для покупки из-за небольшой доходности, на фоне чего портфель нерезидентов с начала 2022 года снизился на более чем 3 млрд грн.

В целом инвесторы продолжают смотреть на выход в ожидании ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, что делает инвестиции в американский доллар выгоднее. Рост курса доллара подталкивает импортеров к активности, и спрос на валюту с их стороны увеличивается.

Также рынок следит за геополитической ситуацией, ходом переговоров по деэскалации конфликта на востоке Украины и новостями по штамму "Омикрон", но пока не закладывает эти риски в свои движения.

В ближайшее время курс будет целиться на отметку 27,75 гривни за доллар. Рынок сохраняет высокие девальвационные и инфляционные ожидания, НБУ попытается сдерживать ослабление гривни.

Раньше мы рассказывали, от чего будет зависеть валютный рынок Украины, проанализировав три основных фактора.

Как рассказал также в комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, рост цены на энергоносители и глобальная инфляция могут стать серьезной угрозой стабильности рынка валют в Украине.