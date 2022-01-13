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Фальшиві купюри повсюди! Де вигідно та безпечно міняти долари

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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13 січня, 19:00
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Розповідаємо про переваги та недоліки різних обмінників
Найвигідніше купувати валюту на чорному ринку, проте і найнебезпечніше
Найвигідніше купувати валюту на чорному ринку, проте і найнебезпечніше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Купувати валюту можна у різний спосіб: чи то в касі банку, чи то у банківських відділеннях, чи то на чорному ринку. Кожен варіант має свої недоліки та переваги.

Де краще всього купувати валюту розповів в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio.

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У касі банку

Іноземну валюту вигідно купувати в касі банку, бо це:

  • надійний і безпечний спосіб;
  • курс валют в різних банках можна заздалегідь порівняти в Інтернеті і вибрати найвигідніший;
  • за обмін валюти не буде ніякої комісії. Ви бачите курс продажу і покупки валюти (зазвичай на цифрових табло поруч з касою), і ніяких додаткових витрат у вас не буде.

Чорний ринок

На чорному ринку, як звикли міняти гроші багато хто з нас, менш надійно, але курс буде найвигіднішим.

Але пам'ятайте, що там багато шахраїв. Бажаючи виграти на кілька сотень, або тисяч гривень людина може втратити всі свої гроші. Фальшиві купюри перевірити може не кожен, тому радити просто бути уважними тут недостатньо.

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Згадаймо, як ще з часів 2014 року, коли багато хто намагався заробити на девальвації гривні і активно спекулював національною валютою, стало звичним рішенням купувати і продавати валюту саме на чорному ринку. Там завжди можна знайти потрібний обсяг.

Зараз, коли з грудня 2021 року стартувала девальвація гривні, можна чекати, що тенденція попиту на валюту відновиться. Значить, чорний ринок знову буде користуватися попитом і розвиватися.

Банківські відділення

У банківських відділеннях може бути менш вигідним курс в порівнянні з чорним ринком, наприклад, але безпека проведення операції більш висока.

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Мобільний додаток банку

Ще один варіант, це онлайн обмін валюти, для якого знадобиться наявність банківських карт в двох валютах. Такий спосіб широко використовується в країнах, де розвинена банківська структура, як і у нас. Це означає, що валюту можна міняти через Мобільний додаток банку, в якому у вас відкриті рахунки.

Послугу конвертації валюти онлайн надають і Приватбанк, і Monobank, і Альфа-Банк і т.д. якщо ви не впевнені чи є така послуга у Вашому банку – скачайте мобільний додаток і задайте питання оператору.

Коли курс найвигідніший

Основна хитрість для населення полягає в тому, що курс буде найбільш вигідним в середині тижня, а до кінця тижня, зазвичай, курс менш вигідний для продажу валюти, або покупки валюти. Спреди (різниця між ціною купівлі та продажу валюти) можуть бути розширеними.

Також варто пам'ятати про банківські вихідні дні і намагатися конвертувати валюту як мінімум за кілька днів до їх настання. У період до початку банківських вихідних може з'являтися певний ажіотаж по попиту на валютообмінні операції, що також є причиною збільшення спреду.

НБУ стримує девальвацію

Як повідомляє Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, на ринку спостерігається явна перевага покупців над продавцями. Спроби НБУ збити зростання валютною інтервенцією не принесло результату.

Серед покупців-нерезиденти, які продовжують виходити з гривневих активів, зокрема виводять дивіденди. ОВДП все менш цікаві для покупки через невелику прибутковість, на тлі чого портфель нерезидентів з початку 2022 року знизився на більш ніж 3 млрд грн.

Загалом інвестори продовжують дивитися на вихід в очікуванні посилення грошово-кредитної політики ФРС США, що робить інвестиції в американський долар вигідніше. Зростання курсу долара підштовхує імпортерів до активності, і попит на валюту з їхнього боку збільшується.

Також ринок стежить за геополітичною ситуацією, ходом переговорів щодо деескалації конфлікту на сході України і новинами щодо штаму "Омікрон", але поки не закладає ці ризики в свої рухи.

Найближчим часом курс цілитиметься на позначку 27,75 гривні за долар. Ринок зберігає високі девальваційні та інфляційні очікування, НБУ спробує стримувати ослаблення гривні.

Раніше ми розповідали, від чого залежатиме валютний ринок України, проаналізувавшт три основні чинники.

Як розповів також у коментарі "Сьогодні" аналітик Roboforex Андрій Гойлов, зростання ціни на енергоносії та глобальна інфляція можуть стати серйозною загрозою стабільності ринку валют в Україні.

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