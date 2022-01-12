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Долар стрімко рветься вгору: чому НБУ стримує послаблення гривні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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12 січня, 17:31
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 13 січня
НБУ розрахував новий курс валют
НБУ розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 13 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

    12.0113.01Зміна
    1 долар США27,50 грн 27,70 грн +0,20
    1 євро31,17 грн 31,47 грн +0,30

    Порівняно з курсом НБУ на середу, 12 січня, долар подорожчає на 20 копійок, а євро – на тридцять.

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    Що буде далі?

    Як повідомляє Андрій Шевчишин, керівник відділу аналітики ГК Forex Club, на ринку спостерігається явна перевага покупців над продавцями. Спроби НБУ збити зростання валютною інтервенцією не принесло результату.

    Серед покупців-нерезиденти, які продовжують виходити з гривневих активів, зокрема виводять дивіденди. ОВДП все менш цікаві для покупки через невелику прибутковість, на тлі чого портфель нерезидентів з початку 2022 року знизився на більш ніж 3 млрд грн.

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    Загалом інвестори продовжують дивитися на вихід в очікуванні посилення грошово-кредитної політики ФРС США, що робить інвестиції в американський долар вигідніше. Зростання курсу долара підштовхує імпортерів до активності, і попит на валюту з їхнього боку збільшується.

    Також ринок стежить за геополітичною ситуацією, ходом переговорів щодо деескалації конфлікту на сході України і новинами щодо штаму "Омікрон", але поки не закладає ці ризики в свої рухи.

    Найближчим часом курс цілитиметься на позначку 27,75 гривні за долар. Ринок зберігає високі девальваційні та інфляційні очікування, НБУ спробує стримувати ослаблення гривні.

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    Першого тижня січня долар радував тих, хто продавав валюту, і засмучував тих, хто збирався її купувати: курс зростав як на дріжджах. У чому причина такої незвичайної активності, розповіли експерти "Сьогодні". Надалі вони теж прогнозують різкі стрибки вартості валюти.

    Загалом 2022 року валютний ринок України залежатиме від трьох основних факторів: від зовнішньої політики країни, монетарної політики НБУ та ситуації з COVID-19 у всьому світі.

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